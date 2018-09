RenC urgen los informes técnicos de varias obras municipales

Ribeiro en Común solicitó las memorias valoradas e informe técnico previo de la arquitecta municipal para algunas de pequeñas obras que realiza el Concello de Ribadavia. Critica el "nivel de improvisación y descontrol del gasto, que debe ser justificado previamente, que se está dando en alguna obra".

Así, en Francelos dice se reparó un camino público donde "no existe memoria valorada ni de la obra ni del gasto municipal, algo que choca contra toda legalidad", y "este mal funcionamiento acostumbra a acabar en sentencias condenatorias contra las Administraciones que usan este método de gasto público, muy difícil de auditar".

Asimismo, en la obra de aceras de la rúa Virxe do Portal ve una intervención superficial sin abordar las redes de esta calle, "muy costosa para la obra superficial que es", y "se está modificando incumpliendo el proyecto original". En la Portalaxe de Francelos la brigada de la Diputación realiza riego asfáltico "cuando lo lógico hubiera sido una intervención más acorde para un núcleo tradicional y no asfalto, más propio para carreteras".Y en el Camiño do Campo da Festa de Francelos, dice no existe informe técnico que supervise la obra. Y advierte que volverá a reclamar una actuación integral de las aceras que unen Francelos con Ribadavia.