Jesús Vázquez presenta candidatura para seguir como alcalde por ser "la única alternativa fiable"

En la recta final del presente mandato, Jesús Vázquez se presentó ayer como candidato del Partido Popular para seguir como alcalde de Ourense, por considerar que es la "única alternativa fiable". En el acto celebrado en un espacio del Campus Universitario, que marcó el inicio de la carrera electoral de las municipales de 2019, el actual regidor estuvo arropado por el presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, y por el presidente provincial, Manuel Baltar, que rubricaron su apoyo total y destacaron la labor realizada durante los últimos tres años y medio.

Jesús Vázquez afirmó que se presentaba con "energía renovada, con ilusión y honradez", además de destacar el trabajo realizado por un gobierno en minoría que tuvo enfrente a una oposición que "entorpece", pero sobre todo "bloquea proyectos para la ciudad". Y proclamó que lo que necesita Ourense es "una gestión con sentidiño", que es la que ofrece él como candidato y el Partido Popular.

Pero el regidor aseguró, ante unas 500 personas, según sus propios cálculos, que "nosotros tenemos un modelo propio de ciudad", y que el objetivo en el próximo mandato no es otro que "convertir a la ciudad en un referente", con especial atensión a ese gran potencial termal con que cuenta, y en el que dijo se están dando pasos importantes. "Tenemos ganas de seguir apostando por hacer de Ourense ese destino perfecto, la ciudad modélica, y poner en valor nuestra credibilidad". Para comprometerse a que "mi equipo y yo le ponemos ganas, alma, tesón y, sobre todo, corazón, algo que no nos va quitar nadie por más que lo intenten".

Y como no, referencia obligada a lo acontecido en el presente mandato que entró en la recta final, 266 días hasta las elecciones, como apuntó Manuel Baltar, en el que Jesús Vázquez reconocía que "sabíamos que no iba ser fácil", sobre todo después de confirmase lo que repite reiteradamente: "con un gobierno en minoría, la mayoría está en la oposición", y de esa forma justifica que no se pudieran sacar adelante diferentes cuestiones, que entiende son fundamentales para el futuro de la ciudad.

Sobre está cuestión, Vázquez destacó el apoyo de otras administraciones -Diputación, Gobierno central, pero sobre todo de la Xunta- que permitieron poder sacar adelante "proyectos muy importantes". Y de nuevo aludir a que "seguiré con la mano tendida para dialogar e intentar llegar a consensos con otros grupos políticos", y admite que "puede haber cometido errores y equivocarme", pero dejando claro que "la intención siempre fue la de resolver problemas a los ciudadanos".

Proyecto de ciudad

Pero fue el presidente del PPdeG, Núñez Feijóo, el gran valedor de Jesús Vázquez, el encargado de poner en valor la gestión del regidor frente a una oposición que "ni gobierna ni deja gobernar", y a la que acusó de "no tener proyecto para la ciudad".

En lo que también incidió Feijóo, como un valor añadido de Vázquez, es que durante el presente mandato "no se sometió a chantajes y presiones", además de "no dedicarse a intrigas internas de partido", en clara alusión a lo que acontece en el PSOE, y a los que apoyan peticiones de independencias en oros territorios del Estado, en referencia a las mareas y los nacionalistas.

Así, después de cargar contra una oposición que "no tiene proyecto, no hizo nada, y sólo puso palos en las ruedas para que la ciudad no avanzase", destacó la "cordura" del alcalde y su gobierno para "mantener la gobernabilidad", e hizo referencia al compromiso de la Xunta con la tercera ciudad de Galicia que dijo "vamos a mantener e incrementar". Feijóo aprovechó el acto para anunciar que "habrá más noticias y proyectos para Ourense", aunque evitó concretar.

Pero la intervención Núñez Feijóo, la que tuvo mayor carga electoral, también dejaba una petición expresa, y es la de que "queremos en las próximas municipales en Ourense los mismos resultados que en las últimas citas electorales a nivel nacional y autonómicas". Eso supondría que los populares estarían en condiciones de poder gobernar en solitario, con la extrapolación de esos resultados. De ahí que el mensaje fuese claro: "Tenemos que trabajar para esa mayoría", y no dudó en "pedir el voto, pero para Ourense".

Por su parte, el presidente provincial, Manuel Baltar, que destacó la labora de Jesús Vázquez, lo presentó como el "mejor alcalde posible".