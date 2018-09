Feijóo: "El mejor regidor de Galicia frente al bochorno de otros"

Para Núñez Feijóo, Jesús Vázquez es un ejemplo a seguir, de ahí que lo considere "el mejor alcalde de Galicia", además de ser el único popular que está al frente de una de las siete grandes ciudades. Pero no desaprovechó la ocasión para dejar claro que gobernar "exige responsabilidad", y cargar contra el alcalde de Vigo, Abel Caballero, al que no citó, por "ese vídeo que se hizo viral y es bochornoso incluso para su partido". Pero fue más allá, y proclamó que "los gallegos no somos unos paletos; de eso nada".

Y al igual que Manuel Baltar, el presidente del PPdeG, destacó las condiciones con las que cuenta el actual alcalde y desde ayer candidato, y que resumía en diez: "paciencia, resistencia, determinación, trabajo, ganas, talante, proyectos, ilusión, futuro y Ourense". Por lo que dijo estar convencido de que "los votos a Jesús Vázquez vienen imparables, como la llegada de la Alta Velocidad que cambiará Ourense para siempre".