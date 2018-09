El cuarto fuego en O Invernadoiro eleva a 150 las hectareas arrasadas en un mes

Las llamas continúan arrasando el Parque Natural do Invernadoiro. // Brais Lorenzo

La Consellería de Medio Rural no baraja todavía ninguna hipótesis sobre las causas del fuego que desde el viernes por la tarde ha arrasado 32 hectáreas del Parque Natural do Invernadoiro, en San Mamede da Hedrada, Vilariño de Conso. Sin embargo, la asociación ecologista Arco Iris no duda de la "clara intencionalidad" del fuego tras detectar "hasta 12 focos" a través de un sistema de vigilancia por satélite. Afirman que hay una "mano criminal" detrás de la "sistemática destrucción de este espacio natural de enorme importancia".

De hecho, este es el cuarto incendio que devasta la masa forestal del parque en menos de un mes. El 22 de agosto se declararon dos fuegos en la misma zona, atribuidos a un rayo, que devastaron 113 hectáreas. Una semana más tarde, el día 28, otro fuego provocado por un rayo quemó 3,6 hectáreas en Pradoalbar, también en Vilariño de Conso.

Esta vez, precisa Arco Iris, la ausencia de tormentas los dos últimos días "excluye cualquier causa natural y apunta a una clara intencionalidad".

Con todo, la orografía del parque natural, formado por varias sierras, dificulta los trabajos de extinción. A las 21.00 horas de ayer se dio por estabilizado, el estado anterior a controlado, tras una jornada completa de trabajo en la que fue necesario realizar dos contrafuegos para cerrar el perímetro y evitar el avance de las llamas.

Desde la Consellería de Medio Rural explicaron que se trata de una zona con arbolado y mucha pendiente que complica el trabajo de los medios aéreos porque el humo les obliga a realizar las descargas desde una mayor altura. A pesar de que existe un camino cerca, la zona es igualmente poco accesible para las brigadas terrestres. Desde su inicio han trabajado en este siniestro dos técnicos, 17 agentes, 44 brigadas, 18 motobombas, una pala, 15 helicópteros y ocho aviones.

Además, otro fuego declarado ayer a las 15.20 horas en O Pereiro, A Mezquita, arrasó entre dos y tres hectáreas; y otro foco, iniciado durante la noche del viernes en Montes, Cualedro, quedó extinguido a las 3.30 de la madrugada del sábado con un balance de 1,8 hectáreas quemadas.