Feijóo: "El PP gana las elecciones porque sirve a los ciudadanos los 365 días del año"

El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, puso en valor "la vocación de trabajo" de esta formación política, esté en el gobierno o en la oposición. "Cuando gobernamos, nos dedicamos a escuchar y a gestionar, y cuando estamos en la oposición, nos dedicamos a escuchar y a proponer". Esa es la razón, según su criterio, por la que la mayoría de los gallegos y de los ourensanos confían en el proyecto de los populares, elecciones tras elecciones. "No es por nuestros eslóganes, por las vallas publicitarias ni por los folletos. Si el Partido Popular sigue ganando elecciones es porque sabemos que a los vecinos se les sirve los 365 días del año y no una vez cada cuatro años".

Durante la convención de cargos públicos del Partido Popular de Ourense, Feijóo destacó la solidez y la estabilidad de esta opción política, "un partido que tiene sus raíces en la sociedad gallega", además de indicar que "ser el partido que se parece más a Galicia no es sólo un lema" sino que es la explicación de su fuerza. Apuntó pertenecer a un partido "de palabra", "previsor y "leal" que "mira cada día en el espejo de los gallegos y que trata de seguir aprendiendo de ellos". Y agregó: "Somos un partido más de hacer que de hablar, un partido que piensa antes de hacer y un partido que sabe que para reflexionar, primero conviene escuchar".

El presidente del PP de Ourense, Manuel Baltar, se marca como meta "superar el récord histórico de 71 alcaldías y para eso necesitamos el compromiso, responsabilidad, dedicación; hablar bien de nosotros, de nuestra capacidad y de nuestras propuestas; sabemos como hacerlo y sobre todo hacerlo". Baltar se refirió a la Diputación de Ourense, como "la mejor cooperadora con los concellos; de ahí que también tengan que pensar en clave provincial".

El primero en intervenir fue el presidente de la junta local del PP de Ourense y alcalde de la capital, Jesús Vázquez. Indicó que "a las puertas del año electoral, es necesario realizar el máximo esfuerzo, con mucha ilusión, porque hay que conseguir explicar el trabajo realizado como representantes políticos". Vázquez hizo referencia al modelo de ciudad que quiere, bajo el lema "Ourensanamente", apostando por escuchar y acercarse a los vecinos, comunicando mejor.

Alberto Núñez Feijóo advirtió que la convención de cargos públicos del PP realizada ayer "no se trata de una edición cualquiera, sino que se celebra a ocho meses de unas elecciones municipales", donde el partido será examinado ante los ciudadanos por el trabajo de estos tres últimos años. "Tenemos que defender nuestro proyecto puerta a puerta, persona a persona, con ilusión y sin complejos". Porque, además de "consolidarse como primer partido en Ourense, en Galicia y en España, tenemos que demostrarles a los ciudadanos que acertaron al confiar en nosotros". Animó a los cargos públicos del PP a que en los próximos ocho meses lleven a cabo la tarea de recordarles a los vecinos todo lo que han logrado hacer con su apoyo, y todo lo que lograrán si les renuevan la confianza.

El presidente del PP contempla las elecciones municipales como una nueva ocasión para demostrar que "tenemos un balance que defender en cada concello y en cada provincia, tanto en el gobierno como en la oposición, y que tenemos un proyecto para seguir ayudando a que Galicia crezca y que los gallegos vivan mejor".

"A diferencia de los partidos que son modas, y pasan de la omnipresencia a la irrelevancia en cuestión de unos cuantos titulares; que se dejan ver únicamente cuando hay urnas cerca, y que desaparecen sin dejar rastro después del escrutinio; y que son de una única persona, que son fuertes cuando el líder está en forma y desaparecen cuando el jefe cae en desgracia; y que sólo existen en Galicia cuando gobiernan en Madrid", reflexionó Alberto Núñez Feijóo.

Abogó por articular un proyecto de unidad para Galicia, frente a los que dividen entre buenos y malos gallegos, los que dividen entre gallegos del norte y del sur y los que quieren dividir por lo que se cree, piensa o vota. A diferencia de esas formaciones, el PPdeG "seguirá defendiendo que los gallegos necesitan soluciones compartidas a problemas comunes". Por eso, indicó que Galicia "no necesita nuevas fronteras, sino más entradas, más vías de alta velocidad y mejores conexiones al exterior". En ese sentido, defendió la necesidad de continuar consiguiendo consensos y en lugar de importar problemas que aquí no se dan, apostar por políticos comprometidos con ganas de trabajar y "no políticos preocupados solo por lucirse".

Para concluir, Alberto Núñez Feijóo indicó que el PPdeG cuenta con "una herramienta de un valor incalculable: la política útil, que no es otra que la que aporta soluciones para conciliar o para atender a familiares dependientes", la que se preocupa de las infraestructuras y la que comienza desde el asfaltado, la iluminación y los equipamientos de las parroquias más pequeñas "para poder alcanzar los objetivos más grandes".