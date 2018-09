Boborás aprueba un crédito por 127.000 euros para crear un edificio socio-cultural

El Concello de Boborás aprobó ayer en pleno una modificación de crédito por 127.000 euros para la licitación de la rehabilitación del edificio socio-cultural, actualmente las antiguas casas de los maestros al lado del CEIP. Es una obra financiada con 200.000 euros por el GDR y 250.000 por la Diputación.

Esta modificación es para dotar de crédito el total del coste del edificio que según el proyecto asciende a 577.500 euros. No obstante, desde la alcaldía se indica que en la licitación habrá bajas por lo que la aportación municipal será menor. Explican que el secretario hizo un informe desfavorable, argumentando que con la modificación con cargo al remanente de tesorería se incumplía la regla de gastos, pero el grupo de gobierno "cuenta con la baja de la licitación y en todo caso hará un plan económico financiero para 2019 si fuese el caso".

Además, en el mismo edificio el suelo a nivel urbanístico está cualificado como de equipamientos públicos educativos, después de la desafección de Educación, y teniendo en cuenta que la propiedad es municipal y según los informes técnicos, se amplió ese suelo a uso cultural, cuyo único trámite es la aprobación por mayoría del pleno.

No obstante, Move Boborás no apoya el proyecto por considerar que es un despilfarro de dinero el rehabilitar unas viviendas en las que recuerda ya se gastó dinero para destinarlas a otros fines, (viviendas sociales,...) y no es necesario ya que el Concello cuenta con muchos locales libres para acoger los servicios que se quieren llevar para allí. Dice que la planta superior del centro de salud está vacía, y ve incompresible que se hable de trasladar a la planta baja las oficinas municipales por falta de ascensor y se quiera posteriormente poner uno, o sea, "un despropósito". Cree que se "quiere gastar un dinero antes de las elecciones".

Por otra parte, pidió que la aprobación de la adhesión a la Central de Contratación de la FEMP quedara para otro pleno, ya que en el contrato aparecía Concello de "Crecente" en lugar de Boborás. Critica "no leen la documentación".