Los comuneros de Cristimil y A Torre, en contra de la apelación de la Xunta que les niega la propiedad

La Comunidad de Montes de Cristimil y A Torre, en San Amaro, remitieron un escrito a la Audiencia Provincial en oposición al recurso de apelación presentado por la Xunta frente a la sentencia del Juzgado de Primera Instancia Nº 1 de Ourense , de fecha 12 de abril de 2018, por la titularidad del comunal.

El presidente de la agrupación, José Modesto Rodríguez,no le ve sentido a que la Xunta "desde 2012 esté insistiendo en que ese monte es suyo", y pide den ejemplo de lo que predican de acatar las sentencias judiciales. Critica que cuando hay un fallo "me guste o no tengo que acatar pero ellos no lo quieren hacer".

Apunta que el monte que litigian no está limpio, habiendo un camión de pinos tirados en el suelo, y advierte que "ellos quieren las 15 hectáreas de monte pero tendrán que negociar con los vecinos que somos los dueños del resto del monte".

Critica además que la Xunta se apoye siempre en el mismo argumento, de que ese monte se inscribió en su día a nombre del concello y éste se lo dio. El pasado 12 de abril se reconocía en esta sentencia la pertenencia del monte A Cidade a los vecinos.