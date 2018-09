Las aguas industriales debían llegar "previamente tratadas"

Lamenta la magistrada del Penal 2 que "desgraciadamente, no se ha podido conseguir que se sienten en el banquillo de los acusados los autores del gravísimo atentado ecológico" de 2.009 al no ser identificada la empresa. Durante la investigación que se llevó a cabo se pudo determinar que tuvo que ser una empresa que realiza procesos de cromado, zincado o lacado o algún gestor de residuos que incumplió la normativa vigente. Nunca se supo el origen pero sí se concretó un vertido de "nada menos", señala la jueza, que unas 2,1 toneladas de ácido sulfúrico concentrado o de un ácido de fuerza iónica equivalente.

De ahí que el procedimiento se centró en determinar si la concesionaria de la EDAR podría haberlo evitado. En este punto, la sentencia refleja que la obligación de depuración de la empresa gestora se ceñía a aguas urbanas y aguas industriales "previamente tratadas en las condiciones necesarias para poder mantener la calidad de las aguas del medio receptor". Es más, añade la resolución que en la autorización concedida por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil "expresamente se establece que es el titular de la autorización, esto es, el Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas, el que tendría que velar por el cumplimiento del reglamente interno de vertidos".

Por lo tanto, concluye la jueza que "existiendo un incumplimiento previo de esta condición, es decir, no habiéndose cumplido con la exigencia de que las aguas llegasen debidamente tratadas a la EDAR, (?) no cabe establecer una responsabilidad criminal a la gestora por no haber evitado aquello que contractualmente o legalmente no tenía obligación de evitar.

Así las cosas, apunta que, aún cuando se le pudiese exigir algún tipo de responsabilidad a la empresa, esta debería abordarse "en ámbitos ajenos ajenos al penal".