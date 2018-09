STOP accidentes aclara el uso de patinetes eléctricos por las aceras

Ante la proliferación de la circulación de patinetes con motor o eléctricos por aceras y calzada, en la ciudad, por parte de STOP Accidentes, se explica que estos patinetes con la normativa en vigor, pasan a denominarse vehículo de movilidad personal y pueden alcanzar los 30 Km/h. Explica uno de sus miembros, Beni Bouzada, que estos vehículos no pueden circular ni por calzada ni aceras, si no es un lugar habilitado al efecto como calles residenciales. Salvo mediante Ordenanza Municipal podrá hacer uso de las aceras o circular en el sentido de la calzada siempre que sean autorizadas por la concello. Ourense no tienen nada regulado mediante Ordenanza como así lo establece esa potestad que determina la Instrucción de la DGT.