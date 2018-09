"Pelerinaxes" gana el primer Premio de Cinema Paisagens de Sever

El largometraje "Pelerinaxes, del director y productor italo-galego Simone Saibene recibió el máximo galardón en la sección documental en la segunda edición del Festival Internacional Paisagens de Sever do Vouga, en Portugal. "Pelerinaxes" recrea un recorrido que hace 91 años, en 1927, realizaron Ramón Otero Pedrayo, Vicente Risco y Ben-Cho Shey, entre Ourense y Santo André de Teixido. Un camino que empieza en la Praza do Ferro de la ciudad de As Burgas y que recorre diversos pueblos de las provincias de Ourense, Lugo y A Coruña. La actriz Carmen Méndez encarna a Luzia, una investigadora licenciada en audiovisual que recorre las ocho etapas del camino entre Ourense y Santo André de Teixido del libro de Otero Pedrayo para concluir un proyecto audiovisual iniciado en la universidad junto a un compañero. "Pelerinaxes" se sitúa entre la ficción y el documental. Alterna el recorrido de la protagonista con entrevistas a mujeres y hombres, figuras del mundo cultural gallego.