Difunden una nueva imagen del preso fugado de la prisión de Pereiro de Aguiar

La Subdelegación del Gobierno de Ourense ha difundido una nueva imagen del preso fugado hace casi un mes del centro penitenciario de Pereiro de Aguiar. Fernando Iglesias Espiño, de 63 años, salió de permiso el 11 de agosto y tenía que regresar el lunes 13, a las 17.00 horas, pero no lo hizo. Casi un mes después, no hay rastro del fugitivo que cumplía condena por matar a su mujer y sus dos hijos en Las Palmas de Gran Canaria en 1996.

La fotografía con la que trabajan actualmente la Guardia Civil y la Policía Nacional es reciente y muestra el aspecto que el preso tiene en la actualidad.

Fernando Iglesias, que disfrutaba del tercer grado penitenciario tras cumplir 22 de los 25 años de condena, mantenía un trato correcto en prisión y su no reingreso causó sorpresa en Pereiro. El centro comunicó su ausencia a la Audiencia de Las Palmas que dictó orden de busca y captura pero la comunicación a las fuerzas de seguridad se produjo días después. Ante la sospecha de que pueda haber viajado a Portugal, dicha orden se ha ampliado al ámbito internacional.