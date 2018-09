Rechazan la subida del 25% de rendimientos en la D.O. Ribeiro

La Asociación de Colleiteiros Embotelladores do Ribeiro ha decidido recurrir la subida de rendimientos en un 25 por ciento aprobado este martes por el Consello Regulador. Y es que apuntan "no consideramos que en esta vendimia se den las condiciones que justifiquen tal medida extraordinaria. Es más, consideramos que se lanza un mensaje perjudicial para la imagen de la D.O. al aplicarla en el primer año de vigor del nuevo pliego de condiciones, que establece en 13.000 kilos por hectárea el rendimiento máximo autorizado para variedades blancas preferentes. No olvidemos que el nuevo rendimiento sigue siendo el más alto de todas las D.O. de vino de Galicia".

Este martes tuvo lugar un pleno en en la D.O. Ribeiro, "justo en la campaña en la que por fin entran en vigor, después de varios años de moratoria", los nuevos rendimientos en O Ribeiro, 13.000 kilos/hectárea en blancas autóctonas, 12.000 en tintas autóctonas y 19.000 en autorizadas, "siguiendo el ejemplo del resto de D.O.s de Galicia, se ha aprobado un incremento del 25 por ciento para esta vendimia en un año como este, con las dificultades por enfermedades fúngicas que todos conocemos".

Así, el colectivo de colleiteiros embotelladores apunta que la aprobación de este punto es irregular tanto en fondo como en forma, "puesto que se han incumplido el Reglamento del C.R.D.O. Ribeiro y el Pliego de Condiciones", ya que el "informe" favorable del Órgano de Control que justifica la subida "consideramos carece de rigor suficiente". Indica que esta Asociación encargó un informe a un especialista independiente, el profesor de edafología de la Universidad de Vigo, José Manuel Queijeiro, y dicho informe, que "sí aplica distintos índices y metodologías comúnmente aceptadas y testadas para la estimación de cosechas en Galicia", resuelve que este año no es en absoluto excepcional, aguardándose una cosecha ligeramente superior a la de 2016". Y "se presentó al pleno y no se tuvo en cuenta".

Añade se han incumplido los plazos de convocatoria del pleno que figuran en el reglamento del Ribeiro, y la vendimia ya había empezado, "incumpliendo así el propio artículo que dice que la subida debe aprobarse siempre antes de empezar la vendimia, y el lunes, un día antes del pleno, ya había alguna bodega vendimiando".

Oportunidades suficientes

El colectivo indica que desde que el actual presidente fue elegido, se han celebrado 23 plenos entre el 11 de agosto de 2017 y el 4 de septiembre de 2018, por lo que "hubo ocasiones más que suficientes para abordar este tema, sin tener que ser aprobado deprisa y corriendo, en el último momento, sin previo aviso más allá de la convocatoria de pleno y sin buscar consenso. Creemos que se podrían haber buscado fórmulas de excepcionalidad para los viticultores que pudiesen exceder los rendimientos autorizados debido a los marcos de plantación si hubiese voluntad de acuerdo".

Señala que según el pliego de condiciones vigente las viñas que superen un rendimiento de 13.000 kilos en castes blancas y 12.000 en tintas, podrán seguir metiendo uvas en las bodegas, pero con la consideración de vino autorizado hasta 19.000 kilos, tratándose de "una medida justa e incluso generosa, porque lo lógico sería descalificar como preferente toda la uva que provenga de un viñedo con tal alto rendimiento".

Así, advierte que "somos conscientes de que habrá viticultores, siempre hay excepciones, que este año tengan una muy buena cosecha y superen los 13.000 kilos de uva preferente. Si finalmente se retira el aumento de rendimientos y se ven perjudicados, les pedimos que no nos responsabilicen a nosotros, que tomamos la decisión de recurrir no sólo por el interés de nuestro colectivo, sino también por preservar la imagen y el prestigio del Ribeiro, si no al Presidente del C.R.D.O. Ribeiro, responsable de esperar hasta el último momento para llevar este asunto al pleno, sin margen de maniobra para llegar a acuerdos de consenso".