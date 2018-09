Denuncia agravios al personal de enfermería en el PAC de A Gudiña

El Sindicato de Enfermería reitera su denuncia sobre las "condiciones de explotación que sufre el personal del PAC de A Gudiña- Mezquita", y más concretamente el de enfermería que a mayores "sufre agravios retributivos" frente al personal médico por parte de la Xerencia de la EOXI de Ourense, Verín y Barco.

Denuncia que enfermeros y enfermeras que hacen guardias trabajan en condiciones económicas y laborales "totalmente precarias que rozan a explotación laboral", ya que "por más o menos de 6 euros netos la hora, disponer de tu patrimonio como es el coche, para atender a la población de estos lugares y tener que ir hasta A Gudiña, son algunas de las condiciones para trabajar en el Pseudo PAC". Apunta que en Navidad, considerado festivo especial, cobraron15,90 euros brutos la hora, y el médico 48.56.

Por su parte, a la EOXI no le consta un supuesto agravio retributivo entre el personal de enfermería y facultativos en la Zona Especial de Guardia de A Gudiña-Mezquita que, "como SATSE debería saber, no es un PAC". Dice no hay intención de diferenciar la retribución de guardias a categoría profesional, y lamenta que un asunto laboral y retributivo como este no se le haya comunicado por la vía adecuada, o en Comisión de Centro.