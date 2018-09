Concurso de ideas para la accesibilidad a La Milagrosa

Los problemas de accesibilidad que tiene el barrio de La Milagrosa-Cruz alta no tendrán respuesta a corto plazo, y eso que en el pleno se aprobó una moción de DO, con el apoyo del PSOE, para la construcción de unas escaleras mecánicas. Pero al no ser vinculante, todo queda en manos del gobierno popular, que por lo dicho por su portavoz, José Araújo, no la asumirá.

La hoja de ruta es otra diferente, al discrepar con las escaleras mecánicas, y ser partidarios de un elevador, pero como la solución que se había dado "no gustaba estéticamente, se decidió convocar un concurso de ideas", remachó Araújo.

Eso no hizo más que provocar las criticas que el portavoz de DO, Pérez Jácome, que después de recordar que "llevamos reclamando desde hace 4 años unas escaleras mecánicas -y citó el ejemplo de Vigo- ahora vienen con un concurso de ideas para no hacer nada".