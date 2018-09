El alcalde anuncia en el pleno que será candidato

El anuncio que hizo el alcalde, Jesús Vázquez, de que será de nuevo el candidato del partido popular en la próximas elecciones municipales de 2019, fue, sin lugar a dudas, la revelación sorpresa de un pleno de seis horas y media, sin acuerdos resolutivos de relevancia. Y todo fue fruto del fragor del debate plenario, y en un cruce de reproches con el portavoz de DO, Pérez Jácome, que cuestionó su continuidad. Así, aseguró que no se va hacer el parque acuático en Monterrei y sí en Ourense "cuando sea alcalde dentro de 8 meses". Y "desconocer el futuro de Jesús Vázquez: "No se si volverá para la universidad o que futuro le van a buscar, pues el PP ya no lo puede mandar a una embajada, porque tiene que quedarse en la universidad para desgracia de los alumnos".

Después de poner Jácome la mecha, la explosión del regidor no se hizo esperar, y tomó la palabra para espetarle: "Por desgracia para usted, señor Jácome, me va tener que aguantar otros 4 años y 8 meses más de alcalde", y fue más allá, en este caso en las predicciones electorales, en el sentido de que "veo como alcalde antes al señor Vázquez Mato -el portavoz de Ourense en común, que a usted, que se pasa todo el pleno insultando y montando su propio circo" al que dijo no querer entrar, pero la tensión fue más que patente al término de plenario con reproches sobre cuestiones personales.