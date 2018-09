Una plaga en el mirto dificulta los trabajos de la alfombra floral para la Virxe do Portal

Con motivo de las fiestas patronales de Ribadavia, que se inician hoy hasta el día 9, la Asociación de Mulleres Rurais ya lleva días trabajando en la preparación de las hojas y flores que se necesitan para elaborar la alfombra floral para la procesión de la Virxe do Portal, este sábado, pero se están encontrando con dificultad para el decorado en verde, ya que este año el mirto presenta una "plaga de bichos", apuntan.

Esta laboriosa tarea es asumida desde hace muchos años por esta asociación con la que colaboran algunos vecinos, y según su presidenta, María Martínez, en algo más de 15 años que ella lleva participando es la primera vez que ve este problema, que atribuyen a la climatología. Explica que el mirto se lo trae el Grupo de Protección Civil cada año, y con solo un viaje es suficiente pero esta vez han tenido que hacer tres ya que gran parte está seco y con muchos bichos, y "se aprovecha poco y da mucho trabajo limpiarlo". Señala que esta planta la obtienen gracias a que se la regalan todos los años. Este problema se suma a otros ya reiterativos, como el elevado coste de las flores, y que aunque hay vecinos que ayudan "podría venir más gente".

No obstante, ello no impide que cada año la Virxe do Portal pase por una hermosa alfombra, que harán esta noche, de 38 metros de largo y 8 de ancho, y esta vez llevará el escudo del Concello de Leiro, a quien corresponde llevar la ofrenda.