DO denuncia que limpiadoras del CHUO no pueden usar el bar del personal sanitario

Trabajadores del servicio de limpieza del CHUO, que está adjudicado a la empresa Ferrovial, mostraron ayer su malestar ante el partido político DO, por una circular en la que por orden de la dirección del complejo, se advertía de que no pueden usar el bar que está destinado al personal del Sergas.

En esa circular se informa de que estos trabajadores solo pueden hacer uso como personal dependiente de Ferrovial solo de los establecimientos hosteleros y cafeterías ubicadas en los hospitales Nai o la nueva planta de hospitalización.

Desde la dirección de Ferrovial en Galicia no han querido opinar sobre esta circular que ha molestado a los trabajadores de limpiezade la empresa y que, pese a no ser personal sanitario se sienten discriminados por no poder hacer uso de unas instalaciones, restringidas siempre para el personal del Sergas. Por su parte el partido político de DO se hacía eco ayer de las quejas de las trabajadores y calificaba esta segregación de "intolerable".