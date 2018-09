La necesidad de otra exposición pública del documento, nuevo asunto de discrepancia y debate

Otra de las sombras que planean sobre el nuevo PXOM, más allá de su aprobación definitiva, es si el nuevo documento elaborado, después de su aprobación inicial, debe ser objeto de una nueva exposición pública. Un nuevo foco de discrepancia entre el gobierno popular y los grupos de la oposición. Una cuestión que para el edil de Urbanismo, José Cudeiro, está clara, en el sentido de que no es necesario. "Es lo que nos dicen los informes del equipo redactor del plan y de los técnicos de Urbanismo", subraya, aunque reconoce que está pendiente de contar con el del asesor jurídico del Concello.

Una consideración con la que no están de acuerdo los grupos de la oposición, que ponen sobre la mesa la necesidad de esa nueva exposición pública, y que vendría provocada por "las modificaciones que se realizaron en el documento inicialmente aprobado", como recalca el portavoz de Ourense en Común, Martiño Vázquez.

Las discrepancias surgen en relación a si esas modificaciones "son sustanciales", y que justificarían esa nueva exposición al público. Cudeiro sostiene, "según nos dicen los técnicos", que no suponen una modificación del plan que se había aprobado. Por su parte, Martiño Vázquez expone, igual que algunos especialista en la materia, que "hubo cambio importantes en los denominados polígonos de edificación, sobre todo en lo que a volumen se refiere".

Por su parte, DO advierte que no apoyará el plan "hasta que no se retiren los pelotazos", y alude a lo que paso con la ordenación urbanística provisional que aprobó la Xunta, que anuló el TSXG por no haber sido expuesta al público.