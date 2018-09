Miguel Ángel Santalices "El Parlamento tiene la mejor colección pública de arte contemporáneo de Galicia"

Ha tenido el mérito de entender y de hacer partícipes del "Premio Celanova Casa dos Poetas", que la Fundación Curros Enríquez le ha concedido al Parlamento galego, a todos los expresidentes, además de cederle la palabra a los portavoces de los grupos que conforman la Cámara gallega, sin ningún tipo de pautas sobre el contenido ni la duración que deberían tener sus intervenciones. El resultado fue que el acto se convirtió en una sesión parlamentaria en miniatura, como la Capilla de San Miguel que se encontraba al lado, "plural", por lo que Santalices mostró su "satisfacción" al concluir el acto, a pesar de que discrepa sobre algunas de las afirmaciones realizadas.

-Este premio, concebido en su origen (1985) como un galardón cultural para artes y letras, podía convertirse en un caramelo envenenado para usted.

-Estoy de acuerdo. No es un galardón al presidente del Parlamento. Es un premio al Parlamento y a su trayectoria, a su apuesta cultural, por lo que nos anima a abrir cada vez más la institución a la sociedad. Yo le pedí el domingo a los presidentes anteriores que subieran al estrado, a recoger el premio conmigo -algo que les causó sorpresa, porque no contaban con eso-, después de la intervención de los portavoces de todos los grupos políticos de la Cámara, porque en aquel momento yo me di cuenta de que era un reconocimiento a los 37 años de historia del Parlamento gallego. El Parlamento nunca había recibido un premio. Esta es la primera vez que recibe un premio que emana del ámbito de la cultura.

-¿Realizó gestiones previas?

-Les pedí personalmente a los cuatro presidentes anteriores que se sumaran al acto, por lo que participaron todos, menos Antonio Rosón y Victorino Núñez, ya fallecidos. También llamé a los portavoces de los grupos políticos, para que participaran, además de invitar a los diputados de todos los grupos políticos por la provincia de Ourense.

-El Parlamento galego cuenta con una magnífica colección de arte, en la que destaca "El perro azul" de Xaime Quessada.

-Ese es un cuadro por el que tengo especial predilección. Xaime Quessada tardó cuatro años en pintar esa obra. Simboliza desde el terror que puede suponer un régimen dictatorial, hasta los daños colaterales de una guerra. Pero el artista ha sabido plasmar en ese cuadro que, pese a todo, aún tenemos tiempo para la dulzura. Aparecen dos niños con una ternura y una belleza impresionantes. Con todo eso, se ha convertido en la obra referencial del Parlamento.

-Lleva ahí muchos años.

-Ese cuadro es propiedad del Parlamento. Fue comprado en el año 2003 o 2004. El Parlamento tiene cuadros en propiedad, que ha ido comprando con su esfuerzo; cuadros en depósito, que dejan aquí los artistas durante un período determinado; y cuadros donados al Parlamento por los artistas, de forma gratuita.

-¿Tiene obras de muchos artistas ourensanos?

-Prácticamente de todos. Tenemos cuadros de Xaime Quessada, Antonio Quesada, Manuel Prego de Oliver, Xavier Pousa, Virxilio y Alexandro. También tenemos esculturas de Buciños y Acisclo Manzano. Lamentablemente, no tenemos nada de Arturo Baltar. El Parlamento tiene la mejor colección pública de arte contemporáneo de Galicia. En el ámbito privado, la Fundación Abanca tiene la mejor colección.

-Participaron todos los portavoces, menos la del BNG, Ana Pontón.

-Yo hablé con los portavoces. Todos manifestaron su interés por acudir al acto. Ana Pontón comunicó al final que no podía ir, debido a un problema de última hora.

-Usted defendió el bilingüismo en el acto, en contraste con las palabras del portavoz de En Marea, Luís Villares; y la diputada del BNG, Noa Presas.

-Yo he defendido el bilingüismo, que utilizaron Curros Enríquez y Celso Emilio Ferreiro, porque eso nos da una riqueza y una potencialidad impresionantes. Con el mundo de la lusofonía, que estamos potenciando desde el Parlamento, nosotros llegamos a cerca de 270 millones de habitantes, y con el conocimiento del castellano llegamos a 500 millones de habitantes. Sumamos cerca de 800 millones de habitantes. Esta es una riqueza que no podemos olvidar. Ahora bien, el Parlamento tiene el mandato de preservar y conservar nuestra lengua. Y mi mensaje ha sido claro, dado que yo procedo de una familia galleguista. Pero eso no significa que tenga los ojos cerrados.

-Discrepa con la postura de Noa Presas y con las palabras de Luís Villares, que indicó que el Gobierno autonómico prohíbe impartir matemáticas en gallego y que este idioma tampoco llega a la justicia.

-La primera sentencia en gallego salió de Bande, redactada por el juez Daniel García Ramos.

-Villares también indicó que el Estado español es el que tiene mayor número de escritores condenados por su obra en la Unión Europea.

-Los únicos que tienen la capacidad para condenar son los jueces. Hay que respetar la independencia judicial.

-¿Le sorprendió que el portavoz del PP, Pedro Puy, leyera en el acto un texto de un escritor extremeño?

-Yo creo que lo que quiso hacer, fue tirar de la actualidad, porque le acaban de conceder un premio Chamorro, para situar al ciudadano frente al político, con el que no puede comunicarse. Por eso debemos acercar el Parlamento al ciudadano.

-En contra de la forma de pensar de José Ángel Valente, que se pronunció en contra de la proliferación de premios, el alcalde de Celanova, Xosé Luis Ferro, propuso que el Parlamento cree un nuevo galardón para la prensa que cubre la información autonómica.

-Eso solo se podría poner en marcha, si son los propios periodistas los que eligen al que debe recibir el premio.

-¿Usted coincidió en su intervención con las palabras pronunciadas por la diputada del BNG, Noa Presas, y por el portavoz socialista, Xaquín Fernández Leiceaga, al mostrar sorpresa por la concesión de este premio, en "un momento de descrédito político".

-Sí, en eso yo coincido con ellos. Estamos en un momento de descrédito político, que afecta incluso a las instituciones. Este premio nos puede servir de acicate para cambiar el rumbo y acercar más el Parlamento al ciudadano.

-¿Como les comunicó la concesión del premio?

-Se lo comuniqué en el Parlamento, al finalizar el último pleno de julio, antes de las vacaciones de verano. Les dije: "Después de este intenso debate, tengo a bien comunicarles la feliz noticia de que le acaban de conceder el 'Premio Celanova Casa dos Poetas' de la Fundación Curros Enríquez al Parlamento, por su implicación cultural, por su diversidad, por su pluralidad y por abrir la institución a la sociedad".

-¿Qué puede decir sobre los escritores de Celanova?

-Curros es un escritor muy grande, que nos llevó por el mundo; Celso Emilio era íntimo amigo de mi padre; y yo admiro mucho a Méndez Ferrín. A pesar de que estamos en orillas políticas distintas, yo me echaría al río para salvarlo, si lo veo en peligro.