El edil de Urbanismo aprobará provisionalmente el PXOM vía decreto si no hay acuerdo con la oposición

El futuro del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) está pendiente de que el asesor jurídico del Concello emita el correspondiente informe sobre el documento elaborado por el equipo redactor, después de que se llevase a cabo la preceptiva adaptación a la nueva Lei do Solo de Galicia. Pero la hoja de ruta que se marcó el gobierno popular fija su aprobación provisional vía decreto del concejal de Urbanismo, José Cudeiro, al amparo de un informe no vinculante emitido en su momento por el Consello Consultivo de Galicia.

Pero sin cerrar la puerta, una vez se cuente con el informe jurídico, a que se pueda llegar a un acuerdo con los grupos de la oposición, en este caso Democracia Ourensana o PSOE, para así contar con los apoyos necesarios para sacar adelante el nuevo planeamiento urbanístico de la ciudad, ya que en estos momentos se encuentra vigente el de 1986, con lo que eso supone para el desarrollo socioeconómico, como advierte Cudeiro.

Y aunque reconoce las dificultades que existen para desbloquear la actual situación, el edil de Urbanismo considera necesario "volver a tener una reunión con los grupos", mostrándose sin embargo firme al concretar que, de no avanzar en ese acuerdo, "mantendremos nuestra línea de actuación", que pasa por aprobar provisionalmente el plan vía decreto, planteamiento que rechazan los tres grupos de la oposición, que esgrimen un informe del secretario municipal en el que señala que tanto la aprobación provisional como definitiva deben pasara por el pleno.

Controversia

En relación a está controversia suscitada, José Cudeiro esgrime los argumentos expuestos por el Consello Consultivo de Galicia, en el sentido de que la aprobación provisional por parte del gobierno popular, a través del decreto del concejal de Urbanismo o de la Junta de Gobierno Local, no es más que "impulsar" el proceso para su aprobación definitiva que si se deberá llevar a pleno.

De ahí que si los dos partidos de la oposición con los que se puede llegar a un acuerdo y sumar la mayoría necesaria mantienen su negativa, "seguiremos adelante, y el documento se remitirá a la Xunta para que emita el correspondiente informe, que es preceptivo y vinculante". Para lo cual se fija un plazo de tres meses, aunque Cudeiro espera que se pueda analizar todo el documento en dos meses, lo que permitirá avanzar de cara a la aprobación definitiva.

Una vez que por parte de la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio se analice el documento del nuevo planeamiento urbanístico, "con las correcciones que se puedan acordar", explica Cudeiro, se puede proceder a la aprobación definitiva, para lo cual será necesario que el gobierno popular cuente con una mayoría de la que no dispone.

Alegaciones

Otra de las cuestiones que forman parte de la polémica que gira entorno al nuevo PXOM, está relacionada con las alegaciones presentadas en su momento a la aprobación inicial del plan que aprobó el anterior gobierno socialista con el apoyo del BNG, y que fueron entorno a 6.000.

El concejal de Urbanismo quiso aclarar que en la aprobación inicial se recoge el informe emitido por los técnicos relacionado con las alegaciones presentadas, pero "eso no quiere decir que se resuelvan, pues lo único que se hace es asumir ese informe". Y explicar que la resolución de las mismas corresponde al pleno, en el momento de llevar a la aprobación definitiva el documento. De esa forma pretende cerrar la polémica suscitada y en la que incidieron los tres grupos de la oposición, y que para Cudeiro "no se ajusta a la realidad".

Lo que vuelve reiterar Cudeiro es la "relevancia que tiene" aprobar un nuevo PXOM, sobre todo por la situación urbanística en la que se encuentra al ciudad en estos momento. Y alertar de los problemas que pueden surgir de no avanzar en su aprobación a corto plazo, que fija en el presente mandato, al que le restan poco más de ocho meses, lo que limita todo el proceso que se debe seguir.

Otra de las sombras que planean sobre el nuevo PXOM, más allá de su aprobación definitiva, es si el nuevo documento elaborado, después de su aprobación inicial, debe ser objeto de una nueva exposición pública. Un nuevo foco de discrepancia entre el gobierno popular y los grupos de la oposición. Una cuestión que para el edil de Urbanismo, José Cudeiro, está clara, en el sentido de que no es necesario. "Es lo que nos dicen los informes del equipo redactor del plan y de los técnicos de Urbanismo", subraya, aunque reconoce que está pendiente de contar con el del asesor jurídico del Concello.

Una consideración con la que no están de acuerdo los grupos de la oposición, que ponen sobre la mesa la necesidad de esa nueva exposición pública, y que vendría provocada por "las modificaciones que se realizaron en el documento inicialmente aprobado", como recalca el portavoz de Ourense en Común, Martiño Vázquez.

Las discrepancias surgen en relación a si esas modificaciones "son sustanciales", y que justificarían esa nueva exposición al público. Cudeiro sostiene, "según nos dicen los técnicos", que no suponen una modificación del plan que se había aprobado. Por su parte, Martiño Vázquez expone, igual que algunos especialista en la materia, que "hubo cambio importantes en los denominados polígonos de edificación, sobre todo en lo que a volumen se refiere".

Por su parte, DO advierte que no apoyará el plan "hasta que no se retiren los pelotazos", y alude a lo que paso con la ordenación urbanística provisional que aprobó la Xunta, que anuló el TSXG por no haber sido expuesta al público.