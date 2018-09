DO pide el cese de Morenza por la morosidad

Jácome (DO) y Morenza (PP), al termino de un pleno. // Iñaki Osorio

La morosidad que sacude al concello se convierte en un argumento determinante para el grupos de Democracia Ourensana para plantear la reprobación de la edil de Hacienda, Ana Fernández Morenza, y "su cese con carácter inmediato" de sus competencias, que formalizarán en el pleno de mañana, como adelantó su portavoz, Pérez Jácome. .

Sostiene Jácome que se trata de una petición que está más que justificada, y pone sobre la mesa el informe de Tesorería del mes de julio, en la que se plasma el alto indice de morosidad, ya que se superan lo 100 días de retraso en el pago de facturas a proveedores, frente a los 30 que establece la ley.

Además de advertir que se trata de una situación que se convirtió en una constante en los que va de ejercicio, ya que desde enero de 2018, no solo no se cumple lo que marca la ley, sino que los indices de morosidad de han disparado. Para Jácome ya no valen las justificaciones dadas por Morenza, en alusión a que se debía a que se estaba pendiente de la liquidación de 2017, pues y está y "las cosas van a peor".

La advertencia del portavoz de DO es clara, en el sentido del riesgo real de que el concello pueda ser intervenido, situación de la que responsabiliza a la edil de Hacienda y al alcalde por no adoptar medidas.