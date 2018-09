O Carballiño celebrará su feria este mes los días 15 y 29

Las dos ferias de este mes en O Carballiño se celebrarán los sábados 15 y 29 por caer ambas en domingo. Desde el Concello indican que no se prevé ningún cambio en la tradición de adelantar al día anterior las ferias del 16 y fin de mes que caigan en domingo o festivo, a pesar de que el PP presentó una moción para estudiar dicha posibilidad. Apuntan que aún no se completó el respectivo informe, pero por las consultas realizadas hasta ahora con comerciantes y pulperos, la opinión más generalizada es que continúe todo igual, pues no ven viable abrir los negocios y poner puestos de pulpo en domingos y festivos. En todo caso, el tema será objeto de un estudio más pormenorizado y llevado a pleno.