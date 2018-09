Mostró arrepentimiento por el terrible crimen

Desde el entorno próximo a Fernando Iglesias Espiño le describen como un hombre "tranquilo" que hacía vida "normal" en el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar. No se metía en líos, era puntual en los reingresos tras los permisos y participaba activamente en los talleres que realizan los reclusos. Había demostrado un especial interés por todo lo relacionado con la naturaleza.

No obstante, nadie pasaba por alto los gravísimos hechos que le llevaron a la vida en reclusión. Fue condenado a 54 años (25 de pena efectiva) por acabar con su familia la noche del 15 de octubre de 1996. Asesinó a su mujer y a sus dos hijos de 12 y 18 años de forma brutal. Llegó al domicilio del barrio de Jinámar, Las Palmas de Gran Canaria, los golpeó con una piqueta y a su mujer y a la hija mayor las remató degollándolas con un cúter. "Es que me pusieron de muy mala leche y me cegué", declaró en el juicio. Personas que han convivido con él en los últimos años aseguran que había mostrado arrepentimiento por el terrible crimen.