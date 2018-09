-¿Considera razonables las exigencias del PSOE, DO y Ourense en Común?

-Me gustaría que tuvieran una palabra fija, con respecto a sus reclamaciones. No vale decir, "no queremos que se den pelotazos". ¿A qué le llama usted pelotazos?. Si usted habla de pelotazos, a lo mejor quien lo lleva al juzgado soy yo, por estarme insultando. Por lo tanto, diga usted las cosas claras, diga lo que quiere, y que sean realizables, claro, no engañemos a la ciudadanía, porque la ciudadanía lo que no quiere es que la sigamos engañando.

-¿Usted considera que el PSOE, DO y Ourense en Común terminarían aprobando el plan a cambio de cesiones?

-Yo estoy convencido de que su objetivo es la no aprobación, para que no pueda ser presentado como un éxito del grupo de gobierno, e hicieron lo mismo con los presupuestos.

-Eso es un error, porque podrían presentarlo como un logro, atribuible en parte a su propia formación.

-La ciudadanía no se engaña fácilmente, sabe quién está detrás de cada hecho y de cada actuación. Lo tengo muy claro, por los comentarios que a uno le hacen en la calle, en el día a día. Creo que se han equivocado desde el primer momento. Sus divisiones internas y la falta de un proyecto, por su parte, más que buscar el rédito electoral, les han llevado a esta situación, y ahora se ven con las manos atadas. Pero nosotros mantendremos la mano tendida, hasta el último día de este mandato.

-¿Hasta donde puede ceder el PP?

-Hemos cedido en todo. Nos acusaban de que tiraríamos el plan de Áurea Soto a la basura. No lo hemos hecho; lo dijimos en la campaña electoral y lo repetimos ahora. Esa ha sido la primera cesión. Continuamos trabajando sobre el plan general del anterior equipo de gobierno, porque son más de dos millones de euros invertidos y porque la elaboración de un nuevo plan requiere un mínimo de ocho años. La ciudad de Ourense no puede permanecer paralizada ocho años más.