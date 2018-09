Jesús Vázquez: "Los grupos de la oposición no aprueban el PXOM por temor a que lo rentabilice el gobierno"

A pesar de que faltan todavía nueve meses para la celebración de las próximas elecciones municipales, Jesús Vázquez sostiene que los grupos de la oposición "han iniciado la precampaña electoral el día 1 de enero de este año". Pone como ejemplo, lo ocurrido en el acto de inauguración del Parque Materno Infantil, "donde se dio un mitin", por parte del portavoz del grupo socialista, José Ángel Vázquez Barquero.

-¿Queda margen para hacer gestión?

-Queda muchísimo margen todavía, después del trabajo realizado durante tres años. De hecho, espero seguir dando buenas noticias a la ciudad durante los próximos meses. Tenemos un gran proyecto de ciudad, que hemos planteado pensando siempre en Ourense 2023. Alguno ya lo hemos visto y otros se están poniendo en marcha, como el Centro Intergeneracional, el albergue e infraestructuras importantes dentro del ámbito cultural.

-¿El cambio del gobierno central puede perjudicar alguno de los proyectos previstos para Ourense? ¿Usted tiene esa preocupación?

-Sí, la preocupación está, porque hemos visto que ni en julio ni en agosto hemos tenido respuesta sobre algunos proyectos que estaban contemplados.

-¿Cuáles?

-La circunvalación Norte, por ejemplo. Se habían comprometido a presentar el proyecto en el mes de julio. Seguimos esperando por el proyecto final de la estación intermodal. En el mes de octubre, veremos si hay voluntad o no, por parte del gobierno socialista, de apoyar a esta ciudad y de seguir con los compromisos adquiridos desde hace décadas con Ourense.

-No se acaban de licitar las obras de rehabilitación del Museo Arqueológico.

-Falta el amueblamiento de la biblioteca central, que tendría que estar encima de la mesa; el remate del edificio del Archivo Histórico Provincial y licitar las obras del Museo Arqueológico Provincial antes de final de año. Ahora nos han manifestado que estaban de vacaciones. No hemos tenido respuesta a las solicitudes. La semana que viene tendré una reunión con el subdelegado y con el delegado del Gobierno. Esperaré al mes de octubre para ver si ponen en marcha esos proyectos. Hay proyectos que tendrían que estar en marcha, pero por prudencia aguardaremos al mes de octubre. Espero y confío que la Administración central no paralice nada de lo que estaba ya en marcha en esta ciudad.

-¿Qué proyectos se pueden concluir o quedar muy avanzados en los nueve próximos meses?

-Hay muchísimos proyectos. Hace tres años nos encontramos con una ciudad muy distinta al Ourense de hoy. Esta ha sido la etapa más inversora, de compromisos con la ciudad. Hemos logrado poner en marcha proyectos que llevaban décadas atascados. En estos nueve meses hay tiempo para seguir avanzando en proyectos importantes, como la llega del AVE, para 2019, a la Estación Intermodal y la circunvalación Norte. Por fin hay un proyecto, hubo información pública e información medioambiental, por lo que estamos a la espera de que se saque esa licitación. Esperamos que en breve podamos presentar el proyecto ganador del centro residencial de discapacidad para mayores de 21 años, confío que a lo largo de estos nueve meses se licite también la construcción de la residencia para mayores en esta ciudad, con más de 120 plazas. También hay margen para dar pasos en el ecobarrio de A Ponte, en el que se van a invertir más de 23 millones. Pero además estamos trabajando desde hace varios meses para presentar nuevos proyectos.

-¿El transporte metropolitano puede estar al alcance de la mano? El secretario provincial del PSOE y alcalde de Amoeiro, Rafael Rodríguez Villarino, contempla como una buena fórmula que el Concello de Ourense adjudicara el transporte urbano, con vistas a que luego se pueda convertir en metropolitano, mediante la aportación de fondos de la Xunta y de los demás concellos participantes.

-Si el alcalde de un municipio entiende que le tiene que pagar su servicio otra administración, lo que se busca muchas veces es la confrontación y no el entendimiento. Cada concello tiene que ser copartícipe de las inversiones y de los gastos de sus ciudadanos. El proyecto sobre el que estamos trabajando ya contempla la posibilidad. El punto de partida tiene que ser la adjudicación del transporte urbano de Ourense. A partir de ahí, es la Xunta quien tiene que autorizar. Pero evidentemente, la ciudad no va a pagar ni soportar el gasto de vecinos que no estén en este municipio.

-¿Cuál es el motivo por el que no ha avanzado?

-El proyecto se ha paralizado por motivos distintos, como la oposición del sector del transporte que se negó a poner las canceladoras -maquinaria de tickets con nueva tecnología-, a pesar de que la Xunta ha realizado un esfuerzo muy grande para impulsarlo. En estos momentos tenemos que sacar una licitación, que contempla miles de kilómetros de recorrido. No habla de puntos concretos. De hecho, le hemos pedido poder cubrir A Valenzá y los polígonos industriales, porque el 70% de los trabajadores de la zona industrial reside en esta ciudad. Pero repito, se trata de buscar puntos de encuentro, no confrontación. Los concellos son los responsables de ofertar servicios y de pagar los servicios de sus propios ciudadanos.

-¿Cuándo saldrá el pliego de condiciones de la ciudad de Ourense?

-Depende de los informes técnicos, de contratación y de asesoría jurídica, pero son procedimientos muy largos, donde muchas veces existen discrepancias, en cuanto a los criterios, por parte de los propios técnicos. Esa es la razón por la que los pliegos tardan muchos meses, a veces incluso años, en salir, por discrepancias. Al final no son decisiones políticas, el político no puede llevar un pliego sin una mínima garantía de informes técnicos que cubran esas decisiones.

-¿Podrán sacar adelante la aprobación del PXOM?

-Los grupos de la oposición no aprueban el PXOM por temor a que pueda rentabilizarlo el gobierno, teniendo en cuenta que nos encontramos a nueve meses de las elecciones municipales.