El incendio entre Monterrei y Oímbra arrasa 100 hectáreas en horas sin afectar a viñedos

El incendio forestal declarado poco antes de las 18 horas del miércoles a pie de la A-52 en Vilaza (Monterrei) aún no había sido extinguido al cierre de la edición impresa. La superficie forestal afectada supera las 100 hectáreas, calcinadas en unas pocas horas, según los datos de la Xunta de ayer. Los técnicos dieron el frente por estabilizado a las 19.40 horas. No se vieron afectadas viñas, según los alcaldes, ni tampoco el tráfico de la principal vía de comunicación del sur de Galicia.

A las 19,38 del miércoles, algo más de hora y media después de que el monte empezara a arder entre Vilaza y As Chas (Oímbra), tras comenzar al pie de la autovía en el sentido Benavente y propagarse ladera arriba, el director técnico del operativo de extinción solicitó que se activase la situación 2. La Consellería de Medio Rural, en la central de Santiago de Compostela, lo descartó. Según el Plan de prevención y defensa contra incendios forestales de Galicia -el Pladiga-, se trata de una "situación de emergencia provocada por uno o varios incendios forestales que, en su evolución previsible, puedan afectar gravemente a la población y a los bienes de naturaleza no forestal, y que exigen la adopción inmediata de medidas de protección y socorro". La Xunta no consideró que fuera necesario aumentar la alerta.

"Ese tipo de solicitud se estudia tanto a nivel provincial como a nivel central. Cuando el director de extinción lo pidió, el fuego estaba a más de 4 kilómetros del núcleo por el que lo solicitaba, y además se estaban acometiendo una serie de actuaciones para evitar que llegara, trabajando en la cabeza del incendio y con un contrafuego. Esperaron un tiempo prudencial, de unos 10 y 15 minutos, y comprobaron que con esas medidas de prevención el fuego no llegaría, por eso no se activó. La decisión se tomó en Santiago. El propio director xeral, Tomás Fernández-Couto, estaba al lugar", explicaba ayer la consellería a preguntas de este diario.

El objetivo de reducir niveles 2

El año pasado fue necesario decretar la situación 2 -que contempla la posibilidad de que "sean incorporados medios extraordinarios" para la extinción, "o que puedan comportar situaciones que deriven cara el interese nacional"- en un total de 24 ocasiones, más que nunca en el último lustro, en buena medida por la ola salvaje de incendios del pasado octubre. La media del periodo 2013-2017 fue de 16 cada temporada. El actual Pladiga establece como uno de sus objetivos "conseguir una disminución del número de activaciones en situación 2 respecto a la media de los últimos 5 años".

Medio Rural sostiene que "nunca se corren riesgos cuando se produce una solicitud de situación 2, pero en este caso se actuó con prevención, y después de dejar pasar 10 o 15 minutos de tiempo prudencial, se vio que no existía peligro para esa zona. Activamos a la mínima, pero aquí no hizo falta", recalcó una portavoz de la consellería.

Tras recibirse la alerta, participaron en un primer momento 17 bomberos forestales de la BRIF de Laza -desplazados en dos helicópteros-, las brigadas helitransportadas de Vilamaior, Marroxo, Xurés y Toén, tres aviones Foca -los de mayor capacidad y, por tanto, capacidad de extinción--, así como un helicóptero Kamov de la base asturiana de Ibias y dos aviones de carga en tierra de la de Antela, además de motobombas, palas y otros efectivos. El balance de medios que han colaborado en el operativo hasta ayer es, según la Xunta, de 2 técnicos, 25 agentes -uno de ellos, herido leve por quemaduras en las manos-, 49 brigadas, 17 motobombas, 2 palas, 13 helicópteros y 5 aviones.

El viento ayudó a propagar el frente durante la tarde del miércoles. Preocupaba que las llamas pudieran afectar al viñedo a las puertas de la vendimia en la Denominación de Origen Monterrei, que como el resto de las zonas vitivinícolas y de otros cultivos de Galicia ya ha tenido que sufrir el efecto del mildiu, una plaga que afecta a los órganos verdes de las plantas, como las hojas, el tallo o los frutos.

El consejo regulador espera superar los 2,88 millones de kilos de uvas de la temporada de 2017, si el tiempo es favorable. En las imágenes se aprecia que el frente llegó muy cerca de algún viñedo. La alcaldesa de Oímbra, Ana Villarino, afirmaba ayer que el incendio, que daba por controlado "sin llama" ya a mediodía, "no ha afectado a ninguna vivienda ni viña". Su homólogo en Monterrei, José Luis Suárez, asegura que en su zona tampoco se ha perdido producción y sigue manteniendo que "clarísimamente, la causa fue intencionada".

Ven "intencionalidad pirómana"

Respecto a las causas, bajo investigación de los agentes forestales y de la Guardia Civil, la brigada de Vilamaior publicó ayer una imagen en su perfil de la red social Twitter en la que señalaba varios focos que, a su juicio, delatan que el incendio junto a la A-52 fue el resultado de una "intencionalidad pirómana. Mucha casualidad que haya puntos de fuego a ambos lados de la autovía. Es triste pero es así, hay gente para todo", lamentaron.

Por otra parte, ayer se registraron en la provincia de Ourense más incendios forestales, aunque todos de pequeña magnitud. En la parroquia de Velle, una de las más castigadas en el entorno de la ciudad de As Burgas, ardió una parcela de 0,05 hectáreas de monte raso, cerca del campo de fútbol. Acudieron los bomberos así como 1 agente, 3 brigadas y 2 motobombas. Comenzó a las 14.53 horas y quedó extinguido a las 17.04, según la Xunta. En Santa Baia do Monte (Cualedro), un fuego afectó a 0,02 hectáreas en raso entre las 15.04 y las 16.05.