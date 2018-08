La I Romaría Feminista de Barbadás cierra su programa

La primera edición de la Romaría Feminista de Barbadás, que se celebrará el 29 de septiembre, cierra su cartel con cuatro mesas de debate ("Despois do 8M... que?", "Comunicadoras: o impulso do feminismo", "Violencias feminicidas: propostas de futuro", "Políticas locais de igualdade: un encontro necesario"), un recital de poesía a cargo de Nuria Vil y Vanessa Glemslel, un espectáculo de microteatro("Sofía"), conciertos de "Xestreu", "De Vacas", "Ses" y "The Tetas Van", y un espacio gastronómico que estará habilitado durante todo el día. Asimismo, también habrá un puesto de mujeres emprendedoras y un espacio de conciliación para niños y niñas.