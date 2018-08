El Festival Intercultural do Barbaña se celebra sin permiso del Concello La organización dice que contaba con seguro

El Festival Intercultural do Barbaña se ha celebrado ayer a partir de las veinte horas, pese a la advertencia realizada por el Concello de Ourense de que no contaba con su aprobación, al no disponer de los permisos necesarios y "no cubrir los organizadores los requisitos para garantizar la seguridad de los participantes".

Poco antes del inicio del evento, el Concello emitió un comunicado para expresar que, ante la falta de respuesta de los organizadores, "no aprueba ni autoriza la celebración de este festival, porque no está garantizada la seguridad de las personas que se acerquen a ese espacio público". El Concello recuerda que su obligación es "velar por la seguridad de las personas que asisten a las actividades que se desarrollan en la vía pública, para evitar que se produzcan incidentes como el ocurrido hace escasas semanas en Vigo". La organización aclara que tenía seguro privado.