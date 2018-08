DO apoyará la renovación de los convenios sociales si se mantiene la subida de 2017

El grupo mayoritario en la oposición municipal, Democracia Ourensana, avanzó ayer que apoyará y votará a favor la modificación de crédito necesaria para la renovación de los convenios que el Concello mantiene con las entidades que prestan servicios de atención social y sanitaria en la ciudad de Ourense.

El partido de Gonzalo Pérez Jácome pone como condición que se mantenga el incremento "sustancial" que se aplicó el pasado año a las subvenciones de estas organizaciones con respecto al anterior ejercicio y que, recalca, fue "conseguida" por este grupo. Asignaciones, señala DO, "que subieron en torno a un 50%", incorporando ayudas a entidades "que no existían, como en el caso de la asociación ADO, la cual pedimos explícitamente incorporar", apunta.

Se trata de una cuantía de cerca de los 270.000 euros que se reparten entre casi una decena de entidades sociales. En caso de mantenerse el esquema del pasado ejercicio, Cáritas recibiría una partida de 125.000 euros para la gestión del comedor social, un servicio fundamental para atender a las familias y personas con pocos recursos.

A la Asociación de Enfermos y familiares de personas con Alzheimer corresponderían 25.000 euros, la misma cantidad entregada el año pasado al Comité Cidadán AntiSida, a la Asociación Ourensana de Axuda o Toxicómano y a Proxecto Home, respectivamente.

El convenio con el Banco de Alimentos contempla una subvención de 15.000 euros, al igual que la que recibiría la Asociación de Personas Discapacitadas, ADO.

La Asociación Xuvenil Amencer recibió 9.000 euros y, por primera vez este año, apunta Democracia Ourensana, se incorpora a la relación de convenios con entidades sociales la nueva asociación Por eles TEA Ourense, de personas con autismo, con 5.000 euros.

El grupo de Jácome recordó ayer que su partido apoyó al PP en el pleno de octubre de 2017 en el que se dio luz verde a la modificación de crédito que liberó los fondos necesarios para cumplir con las aportaciones comprometidas a estas asociaciones. En cambio, PSOE y OUeC no llegaron a votar porque abandonaron la sesión tras una bronca con el alcalde. Para DO, estos partidos "priman sus tácticas electorales por encima de los intereses sociales que predican" y confirma que, en su caso, este año contarán de nuevo con su apoyo.

No obstante, recalca que la aprobación de la modificación de crédito no implica que las entidades perciban el dinero "de inmediato", y afirma que en agosto de 2018 los beneficiarios "todavía no han cobrado un euro de las de 2017 debido a la negligencia al tramitar los pagos".