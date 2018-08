Un convenio con Agadic suma 17 espectáculos a la programación cultural de la ciudad hasta fin de año

Espectáculo "Fillos do sol", incluido en el convenio. // Iñaki Abella

Ourense acogerá hasta final de año 17 espectáculos de la Rede Galega de Teatros e Auditorios. Así lo recoge el convenio firmado entre el Concello y la Axencia Galega das Industrias Culturais, Agadic, que asciende a 43.000 euros, de los que 32.877 son aportados por el Concello y 10.500 por la entidad adscrita a la Consellería de Cultura.

Entre las propuestas incluidas se encuentra "La zanja", de la compañía catalana Tiztina; el espectáculo de danza "In between", de Miquel Aristegui; "Lo nunca visto", de la madrileña La estampida, o "Fillos do sol", de Contraproducións.

La sección de teatro infantil que arranca este domingo en el Auditorio también se integra en este convenio, del que dio cuenta ayer al junta de gobierno local.

La reunión semanal del grupo de gobierno abordó otros nueve asuntos, entre ellos la recepción de un auto del Tribunal Supremo que inadmite el recurso de casación interpuesto por un empleado municipal por un procedimiento de despido.

En el apartado de licencias urbanísticas se aprobaron permisos para la demolición de un cierre y caseta y ejecución de un nuevo cierre; otra para la instalación de un ascensor en un edificio, y una tercera para la segregación de una finca de 21.822 metros cuadrados en cuatro parcelas.

Por otro lado, la junta de gobierno acordó conceder licencia de obra de adaptación de local para una actividad de comercio de moda y complementos.

En lo referente al servicio de planeamiento, el equipo dio luz verde a la ejecución de obras provisionales para acondicionar un acceso peatonal desde la calle Verea Vella hasta el paseo del Río Miño, que sustituya al antiguo acceso existente inhabilitado por las obras de urbanización que se desarrollan en esta área de reparto. "Con este proyecto atendemos la solicitud realizada por vecinos y vecinas del grupo de viviendas de Santiago Apóstol y su entorno", señaló el alcalde. Jesús Vázquez explicó que, "aprovechando que el Concello dispone de terrenos adecuados bajo el Ponte Ribeiriño, se implementa una solución provisional que permitirá seguir disponiendo de un acceso mientras se construye el definitivo, que ya está incluido dentro del proyecto de urbanización en marcha".

Por último, y procedente del departamento de Contratación, la junta de gobierno aprobó ayer el expediente para iniciar el procedimiento referente al servicio de mantenimiento del equipo de climatización y sistemas de alimentación ininterrumpida del centro de proceso de datos del Concello de Ourense. Esta tecnología, explicó el gobierno local, permite que en caso de apagón eléctrico, los servidores continúen funcionando y no se pierda información. El importe anual del contrato es de 13.000 euros y se establece una duración de dos años.