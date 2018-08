El Túnel del Vino de la DO Monterrei en Ferrol recibió a más de cien participantes

Túnel del Vino de la DO Monterrei en Ferrol. // FdV

El Túnel del Vino de la DO Monterrei organizado el pasado martes en Ferrol recibió a más de un centenar de personas, que pudieron degustar caldos de hasta 18 bodegas de la denominación: Pazos del Rey, Ladairo, Gargalo, Castro de Lobarzán, Quinta do Buble, Crego e Monaguillo, Terras do Cigarrón o Triay Adegas de Oímbra, entre otras.

La acción promocional contó con la presencia durante cinco horas de sumilleres, distribuidores, profesionales del sector de la restauración, miembros de escuelas de hostelería y medios de comunicación, que conocieron las diferentes tipologías de vinos blancos y tintos que se elaboran en la Denominación de Origen Monterrei y recibieron información sobre la historia, características edafoclimáticas, orografía y tradición vitivinícola en esta comarca del sur de Ourense.