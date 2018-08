El Concello de Ourense desaprueba el Festival do Barbaña media hora antes de empezar por "seguridad"

Polémica a pie de calle en Ourense por la desautorización en el último minuto del Festival Internacional do Barbaña (FIB) por parte del Concello de Ourense. El Gobierno local del PP comunicó hoy media hora antes de que comenzara que no aprobaba su celebración porque "no presentó los permisos necesarios ni garantiza la seguridad de los asistentes". En la plaza de San Martiño había ya a esa hora unas 250 espectadores.

La organización del evento ve una respuesta "desproporcionada" la decisión del Gobierno local al que, cree, le falta "sentido del humor" para encajar las críticas y el escarnio que caracterizan a un festival que acumula ya nueve ediciones. Añaden además que en la plaza donde se desarrolla "hay andamios ilegales, casas deterioradas que en cualquier momento pueden caer (...) y resulta que la cultura popular es lo que provoca el riesgo en la seguridad de las personas", en palabras de Ximena González de ESCuA -organizadora del FIB-.

El Concello mantiene que se ignoraron los requerimientos legales y no se dio respuesta a los requisitos para garantizar la seguridad del público. En ese contexto, recuerdan, su obligación es velar por el bienestar de los vecinos y "evitar que se produzcan incidentes como el ocurrido hace escasas semana en Vigo", en alusión al hundimiento de un paseo marítimo durante O Marisquiño.

La respuesta del FIB es que durante el verano y en la misma plaza se han celebrado conciertos y eventos culturales y que disponen de un seguro de responsabilidad civil. Y anuncian que exigirán al Gobierno local que dé explicaciones en los próximos días. Entre tanto, una patrulla de la Policía Local se acercó a levantar un atestado.