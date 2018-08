"Charca mediocre" y "tomadura de pelo", las reacciones de PSOE y DO al parque acuático de la Xunta

El anuncio realizado por la Xunta el lunes relativo a los primeros pasos dados por el gobierno gallego para construir el futuro parque acuático en Monterrei (Pereiro de Aguiar) que había prometido Feijóo en campaña electoral ha irritado a Democracia Ourensana y el PSOE. Ambos partidos de la oposición coinciden en que la superficie destinada a la infraestructura, 3,5 hectáreas, es insuficiente ya que, pese a su vocación de ser un reclamo turístico para toda Galicia y norte de Portugal, sería más pequeño aun que el de Cerceda (A Coruña).

El líder de DO, Gonzalo Pérez Jácome, anunció ayer su rechazo total al "miniparque" manteniendo que la mejor ubicación es Untes, en el concello de Ourense, donde se podrían aprovechar las surgencias termales del Miño para hacer un parque acuático termal que podría estar abierto todo el año. El portavoz socialista en la Diputación, Francisco Fraga, calificó el diseño inicial de la Xunta como "charca mediocre" y una "mofa" a la tercera ciudad de Galicia y a toda la provincia de Ourense.

Jácome recordó ayer que su partido fue el primero en proponer la construcción de un parque acuático en Ourense por lo que "no tolerará el cambiazo" por una versión reducida. Además, considera una "extraña casualidad" que la Xunta anuncie que ya está avanzando en este proyecto justo después de que DO lo llevase en julio al pleno de la Diputación y repita en septiembre, "y sólo 9 meses antes de las elecciones municipales". Se pregunta por qué, "si es tan importante el parque acuático para Ourense no trabajaron en él desde 2016".

Inversión escasa

Además, Jácome acusa a la Xunta de "no saber ni copiar y pegar" la idea "usurpada" a DO y pide al gobierno gallego que "deje trabajar a los originales, que somos nosotros". Ante lo anunciado por la Xunta tras reunirse el lunes con una empresa experta en parques acuáticos, DO sostiene que el proyecto parece "una tomadura de pelo". Para Jácome la inversión de 6 millones de euros "es ridícula para un parque acuático que pretenda atraer a la mitad norte de España".

El portavoz socialista en la Diputación, Francisco Fraga, también ve "escasa" la inversión para un proyecto de calidad: "O nunca pisaron un parque acuático de primera división o el PP quiere hacer una simple charca para decir que Baltar y Feijóo cumplieron su humo electoral", indica. Reprueba que lo único que prevé la Xunta es "reorganizar la parcela existente sin adquirir nueva superficie" y se pregunta "dónde van a estacionar las miles de personas que se acerquen desde toda Galicia si el recinto carece de un gran aparcamiento". Si el parking está incluido en los 35.000 metros cuadrados "entonces van a hacer una simple charca", critica Fraga.