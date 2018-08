El centro de Ourense quiere parques limpios y cuidados

La asociación de vecinos Centro tiene en la limpieza de parques y jardines, las calles mal asfaltadas, los cubos de basura y las salidas de ciertos garajes el eje de sus problemas. Patricia Santamaría, presidenta de la asociación, trabaja por lograr que su perímetro de actuación esté en las mejores condiciones posibles para los vecinos. De momento, tras la reunión con representantes del Concello en el mes de junio, no hay previsión para un nuevo encuentro y el plan de obras no refleja ninguna inversión para el centro de la ciudad después de la reforma de Alameda do Cruceiro.

Desde la asociación de vecinos Centro continúan trabajando por acondicionar las calles y reparar sus demandas más urgentes de cara a lograr un espacio sin deficiencias mayores. El firme de las calles, la limpieza y la seguridad ciudadana son los tres temas que más preocupan en la asociación, aunque esperan poder solucionarlo lo antes posible. La organización se dirige a lo que denominan "la almendra central", cercando su perímetro de actuación entre As Burgas, Celso Emilio Ferreiro, la calle Progreso y la avenida de Buenos Aires.

Concretamente las calles de la zona del centro que cuentan con adoquines son las que más sufren el deterioro con el paso del tiempo. Patricia Santamaría, presidenta de la asociación vecinal denuncia que "están en un estado penoso" y pide una resolución lo antes posible. Acerca de la limpieza, el colectivo insiste en que desde el Ayuntamiento se comience la puesta en marcha y funcionamiento de los contenedores subterráneos. De lo contrario, las ratas seguirán llegando a las calles más céntricas de la ciudad. "Es una de las consecuencias de que la basura esté sobre la calle", puntualiza Patricia Santamaría.

La asociación también reclama una mayor presencia de la policía local en términos de que se refuerce la seguridad ciudadana. La falta de policía, explica la presidenta, ha llevado a la calle del Paseo a que tenga dos problemas muy diferenciados. Por una parte los veladores, que apenas dejan hueco para que caminen los peatones. Por otra, los 'manteros'. Como añadido, Patricia Santamaría reclama que hay un último tramo "de coches aparcados todo el día, da igual que sea carga y descarga o alguien que pasa por ahí a sus anchas".

Reunión hace dos meses

Gran parte de las asociaciones de vecinos ourensanas se encuentran a estas alturas esperando a que finalice el mes de agosto para poder programar una reunión con el Ayuntamiento, de cara a solucionar todos sus problemas y poner encima de la mesa las diferentes demandas que acumulan. Los vecinos del centro, en cambio, ha tenido la suerte de que tras no poder establecer una reunión por "motivos de agenda", fueron los propios representantes del Ayuntamiento los que se acercaron a su sede, de donde se llevaron un escrito con las peticiones de la asociación. Dicho encuentro se produjo el 23 de junio, y por delante no hay pendiente ninguna otra reunión aunque está en espera el pago al propietario de la sede tras un lío de documentaciones. "Esperemos que se solucione rápido", comenta Patricia Santamaría.

La desobediencia a los límites de velocidad en ciertas calles es uno de los subapartados que más preocupa a la asociación. Aunque asegura que la regulación de los semáforos no es la correcta, Santamaría Hervella se queja de que "la gente solo aprende cuando te ponen una multa". Sobre dicha regulación, la asociación reclama que en algunas calles es muy complicado poder mantener la velocidad y pasar varios semáforos en verde. "Si coges la calle Progreso y se te pone en rojo un semáforo, o haces exceso de velocidad o se te ponen en rojo todos", confirma Patricia Santamaría tras admitir que en los últimos meses "se ha arreglado alguna cosa".

La limpieza, como es habitual en Ourense, vuelve a ser tema a comentar en otra asociación vecinal. En este caso la asociación Centro no tiene queja en cuanto a la situación general de las calles pero sí en cuanto a ciertos parques como el parque de San Lázaro. "Otras épocas hemos tenido parques preciosos, en el San Lázaro había flores y se cambiaban pero la verdad es que ahora están un poco abandonados", confirma Santamaría Hervella.

En cuanto la limpieza genérica, la presidenta de la asociación se muestra satisfecha y declara que "para que una ciudad esté limpia todos tienen que colaborar, no solo es culpa del Ayuntamiento". En los últimos días se realizó la inauguración del flamante nuevo parque de Concejo, pese a que el día anterior de apertura ya había pintadas a su alrededor. "Ahora que la zona está acondicionada esperemos que no vengan nuevos problemas", proclama la presidenta.

Además del parque, la calle Concejo también ha sido reformada en cierta medida. La ampliación de las aceras, una decisión reclamada por los vecinos que finalmente se llevó a cabo, complicó la salida de los vehículos en ciertos garajes. "Algunas de ellas te obligan a maniobrar porque enfrente hay un carga y descarga u otro vehículo. De lo contrario acabas dando con la parte de abajo del coche en la acera", explica Patricia Santamaría.