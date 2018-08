El farmacéutico que tocó con el ganador de un Grammy

Es lunes, son las diez de la mañana, y las Galerías Centrales de Ourense se quitan las legañas. La actividad de la cafetería de la planta baja rasga el silencio un poco. El sonido de un saxofón se expande por la zona comercial con el eco de los pasillos vacíos. Cleto González (Astureses, Boborás, 1950) interpreta con el saxo alto una balada estándar, "I'm glad there is you". En su pequeño local, empapelado con recortes de prensa sobre jazz, tocó durante dos horas una de las figuras mundiales del género. Kenny Garrett se ejercitó el día antes de su concierto en Ourense, en primavera. Cleto se sumó en un tema. Al terminar, el artista levantó el pulgar. Hablaron gracias a la música, sin otro idioma.

"El concierto acabó sobre las doce y media. Muchas personas que se habían quedado fuera, porque las entradas volaron ya un mes antes, entraron al Latino para hacerse una foto con él. Yo esperé. Cuando terminaron con los selfis, me acerqué y me recibió con un abrazo. Algunos de los que estaban alrededor se sorprendían". El que se fundió en una calurosa despedida con Kenny Garrett (Detroit, Estados Unidos, 1960), una de las principales figuras del jazz, fue Cleto González (Astureses, Boborás, 1950), farmacéutico de profesión y músico autodidacta. El día anterior a su concierto en mayo en Ourense, en el XXII Festival de Jazz de Primavera, el saxofonista norteamericano ejercitó los dedos al piano, en el local de ensayo del ourensano. Cleto se sumó con su saxo alto en "Autumn leaves", una canción popular, standard del género, versionada por nombres como Miles Davis, Bill Evans o Chet Baker. "Llama la atención que desde Nueva Jersey fuera a caer aquí, en las galerías comerciales más antiguas de Ourense, que cualquier día se caen también. Estuvo tocando dos horas y después se fue a comer al McDonald's", dice con una carcajada, todavía sorprendido por la naturalidad de un artista gigante, con más de tres décadas de carrera en solitario y al lado de figuras como Davis, Duke Ellington o Art Blakey.

Garrett volvía a la ciudad. Ya había tocado hace más de una década en el Latino. A su regreso, dio con la tienda de instrumentos que conoció en su primera vez. En Jolper, en las Galerías Centrales, Cleto González se dio cuenta de quién era ese hombre de pocas palabras que ojeaba unas partituras y solo pidió permiso para probar un piano. El ourensano, que tenía una entrada para el concierto del día siguiente, pudo saber qué siente un músico que no es profesional tocando al lado de uno legendario. Ocurrió en su local, en la misma planta de la zona comercial de la calle Concordia con Paseo. Está empapelado por dentro y por fuera con decenas de reseñas de prensa sobre jazz. "La mayoría están muertos ya", no todos. El Kenny Garrett que aparece en un recorte de la cristalera de la entrada estuvo allí el martes 22 de mayo, de verdad.

"No hablamos ni una palabra"

Al principio, el boticario reproducía canciones y facilitaba partituras para que Garrett calentase los dedos al piano, como hacen algunos músicos para mantener la destreza en las manos antes de actuar. "No hablamos ni una palabra, yo no entiendo el inglés". Cuando llegó el momento de "Autumn Leaves", al estadounidense le agradó ver el nombre de Art Pepper (Los Ángeles, Estados Unidos, 1925-1982), anotado por Cleto al pie del pentagrama para subrayar cuál era la versión. Levantó el pulgar con una admiración compartida. El boticario aprovechó el gesto como si fuera la seña de entrada. Asió el saxo alto y juntos, leyenda y aficionado, interpretaron la canción. "Tocando nos entendimos perfectamente", asegura el ourensano.

Una fotografía deja para la posteridad el encuentro en mayo de González y Garrett, en compañía de Gonzalo Jácome,de Jolper, y el pianista Carlos Mesa. Dice Cleto Gonzalez que cuando terminaron el tema, el norteamericano volvió a levantar el pulgar, satisfecho con el sonido. "Le dijo a Gonzalo: este señor tiene gusto tocando. Y Gonzalo le respondió: pues no es músico profesional, sino farmacéutico".

Existe un vídeo de la primera experiencia de González junto a un músico de esa categoría. Lo grabó una tercera persona y, en el encuentro posterior al concierto del Latino, Cleto pidió permiso al artista para conservarlo. Dijo sí. El periodista y el fotógrafo pudieron verlo. El recuerdo, en todo caso, es vivo.

Empezó con mediana edad

La fascinación por la música le vino a González en la infancia. "Mi madre y un tío cantaban muy bien. Mi afición siempre ha sido loca". Pero tardó en entregarse a ella. Estudió Farmacia tras comenzar y abandonar a la mitad la carrera de Matemáticas. Hace 34 años que es propietario de una botica en A Mezquita. "Con 48 o 49", ya en la mediana edad, el ourensano empezó a tener más tiempo para cultivar su pasión. Comenzó por el clarinete, con nociones que el profesor Nicanor Cid aportaba a su propia inquietud, autodidacta. Después pasó al saxofón.

No llegó a tocar en una banda de música porque no tenía un bagaje previo de solfeo y por no someterse, añade, a la norma estricta de la partitura. "Me gustaría tener un grupo pero la lectura resulta imprescindible. Tengo oído y sé que toco mejor que algunos músicos, porque los escucho", reivindica él. Últimamente, le atrae la trompeta, un instrumento que exige de otra manera pese a su destreza con el saxofón. "Hay una diferencia abismal, no se parecen". Con los años, ha conseguido para su local instrumentos suficientes para un quinteto. Tiene batería, saxos, contrabajo y el teclado que el 22 de mayo tocó Garrett.

La jornada se estira y Cleto va y viene de su pequeño habitáculo-"porque ni me cobran ni me pagan", bromea-, y con él las melodías aterciopeladas del jazz, una música distinta, la que quita el polvo de la vida cotidiana, como decía el batería Art Blakey. Los estilos favoritos del farmacéutico son el blues y las baladas, como la que abría ayer la semana desperezando las Galerías Centrales. Sus grandes referentes, además de Pepper, son los también saxofonistas Stan Getz y Cannonball Adderley. "Hoy muchos músicos quieren tocar jazz. En España es un género consolidado en la actualidad, pero hace 30 años no", subraya. "Ourense es una aldea que está en el mapa por el Latino. Casi todos los grandes del jazz, muertos y vivos, han pasado por aquí". Quizá un día Garrett regrese y levante el pulgar otra vez.