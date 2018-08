En Leiro, primero fiesta y después vendimia

El fin de semana no dio tregua en la comarca de O Ribeiro. Tras la multitudinaria Festa da Istoria el sábado en Ribadavia, el punto de encuentro ayer estaba en Leiro. La Festa da Vendima es otra veterana del calendario festivo de agosto. Ayer cumplía su 29 edición innovando con una Mostra de Viños de la zona que la organización no dudó en calificar de "exitazo".

Las ocho bodegas del municipio de Leiro y las dos cooperativas vitivinícolas de la DO, Viña Costeira y Terra do Castelo, ofrecieron degustación de sus vinos a los centenares de vecinos y visitantes que se acercaron a la fiesta y la primera experiencia no pudo ser mejor, señalaron.

El gran reclamo de la Festa da Vendima, que se celebra antes y no después de la recolección de la uva, es el desfile de carrozas. Un total de 12 agrupaciones desfilaron por el centro urbano de Leiro mostrando el trabajo del viticultor desde diferentes perspectivas, pero sobre todo con humor y originalidad. Antes de que arrancasen las carrozas, la mayoría tiradas por tractores, el actor Marcos Pereiro ofreció el pregón en un acto al que asistieron las autoridades.

En las carrozas no faltó el vino ni acompañamiento gastronómico, con potes al fuego elaborando cocido e incluso un alambique en pleno proceso de destilación. Esta carroza, titulada "O Augardenteiro" y procedente de Gomariz, obtuvo el primer premio dotado con mil euros.

Todo lo relacionado con el mundo del vino estaba representado en este desfile con humor. Desde los vendimiadores del futuro dotados de tabletas y portátiles para vigilar las viñas monitorizadas, a la vinoterapia recién estrenada en el hotel del Monasterio de San Clodio escenificada en una carroza que incluía bañera con chorros de vino. Tampoco la historia del entorno escapa a la imaginación de los participantes. Desde Pazos de Arenteiro, Boborás, los vecinos que el pasado fin de semana recrearon la batalla de 1809 en la que hicieron frente a los franceses, volvieron a escenificar en el desfile la revolución de los campesinos. Esta vez a través de la Taberna de Victoria, o de las "pilinguis", como confiesa una de ellas, atacada por los "gabachos".

Esta carroza se llevó el tercer premio, dotado con 600 euros, y en segundo lugar, con 750, quedó "Mildiu larvado", en referencia a la plaga que afecta a la uva y de la que este verano no se libraron los viticultores. En la categoría infantil ganaron "Pisando forte", de Leiro, "Os apaña vagos", de Pazos de Arenteiro, y "Vendimadores do futuro", de Leiro, con 400, 300 y 200 euros, respectivamente.

En el concurso de 'acios', tres productores de Lebosende coparon los premios a los mejores racimos de tintas y blancas.