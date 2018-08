"Ourense está perdiendo en torno a 4.000 habitantes cada doce meses en los últimos años"

-La Diputación puede incidir en otros campos.

-La Diputación tiene que ser una palanca importante para el desarrollo de esta provincia. Ourense está perdiendo unos 4.000 habitantes cada doce meses en los últimos años. Eso es una sangría económica insostenible. No se trata solo de que fallece la gente y no se registran nuevos nacimientos, sino de que la población joven se va fuera por falta de oportunidades. La Diputación tiene que apoyar al tejido productivo para lograr un mayor desarrollo. Tenemos ahí el termalismo que no acaba de arrancar, la viticultura, incluso el turismo cultural... No hay que olvidar que dentro de poco el AVE nos pondrá en dos horas y media en Madrid. La ciudad y la provincia tienen que aprovechar eso. Y la Diputación de Ourense debe desempeñar un papel activo.

-¿Qué puede hacer la Diputación, en materia demográfica?

-La mayor parte de las competencias, en esa materia, corresponden a la Xunta, pero a pesar de que el presidente Feijóo recuerda que ha nacido en Ourense, la administración gallega discrimina a esta provincia de forma permanente.

-Ningún presidente ha aplicado la discriminación positiva, siguiendo la tendencia que marcan algunos programas europeos, porque logran mayor rentabilidad electoral cuando los gastan en las zonas con mayor número de población como la costa.

-Durante la etapa del bipartido, a pesar de que fue poco tiempo, se pusieron en marcha planes para el desarrollo del ámbito rural, como la creación del Banco de Tierras y otras iniciativas que no se han podido desarrollar adecuadamente. Pero a pesar de que Feijóo lleva un tiempo importante como gobernante, no se están notando los efectos de esas medidas. Ocurre todo lo contrario, basta con observar lo que está sucediendo en materia sanitaria, desde la reducción de pediatras en varias comarcas, la cirugía pediátrica, el servicio de hemodinámica, que no tenemos durante las 24 horas... No hay un plan de reequilibrio territorial. Por lo tanto, ahí la Diputación tiene que jugar un papel activo.