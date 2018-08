CARLOS CÁRCAMO "El parque infantil emociona a los niños y los aleja de las pantallas por un rato"

Se va a cumplir una semana, desde la inauguración del nuevo parque infantil, situado entre la calle Concejo y la Alameda do Cruceiro. Los usuarios están encantados con el cambio radical del recinto, que ha pasado de ser una zona marginal, a consolidarse como el área recreativa favorita de los niños ourensanos. Su director creativo, Carlos Cárcamo, asegura que la esencia del parque reside en su diferenciación con respecto a los juegos usuales. Además, el técnico sigue trabajando en nuevos proyectos, como huertos autogestionados, que unen la originalidad y el compromiso social.

-¿Qué impresiones está recibiendo de los usuarios del nuevo parque infantil?

- Tengo que reconocer que las opiniones que llegan a mí, son de gente conocida, por lo tanto no soy muy objetivas. No obstante, ha llegado a mis oídos que los beneficiarios están encantados, mucha gente me felicita. No es el primer trabajo que he hecho, pero ha sido el que más repercusión ha tenido, puede que por el impacto de la prensa. Ya que, hasta ahora, los técnicos siempre han estado en segundo plano. Otros de mis proyectos, como la rotonda de la comisaría o el parque de la calle Avilés de Taramancos, no son tan conocidos como éste. Pero, en general estoy recibiendo buenas vibraciones por parte de la gente.

- ¿Cuántos diseños alternativos hubo antes del definitivo?

-En el año 2009, ya había críticas sobre el estado del espacio. Lo que era un parque abandonado, evolucionó con el tiempo hacia un lugar de carácter marginal. Cuando el primer alcalde me mencionó el proyecto, mi propuesta fue un osado recinto de hormigón, para el que nunca conseguí financiación suficiente. Cinco años después, me volvieron a hablar de este parque y me puse a trabajar con una idea totalmente diferente. Entonces, estaba completamente acabado el proyecto Bemposta, y yo me inspiré en el mundo del circo para diseñar las áreas de juego del recinto. Aquello tampoco se consolidó, por lo que llegamos a la última proposición, hace un año y medio. Dónde me interesé por esta temática más estética.

- Algunos beneficiarios han mencionado la falta de baños en el recinto, ¿entraban estos dentro del plan inicial?

--Si, dentro del presupuesto manejado, me faltó una cantidad de 53.000 euros para la construcción de unos servicios en la zona. Mi idea hubiera sido asentar un equipamiento automático higienizado, pero la última oferta comercial, se pasaba del importe establecido. Sin embargo, lo que hice fue dejar una preinstalación, para evitar futuras obras innecesarias.

-¿Qué objetivos pretendía conseguir con el diseño de este parque?

-Mantuve como referencia, la perspectiva que tenía el recinto durante su construcción, en la segunda mitad del siglo XX. En aquel momento, los jóvenes teníamos mucha libertad de movimiento y jugábamos en la calle. Pero este parque, ya era un lugar con juegos de mobiliario, por lo que todos los niños terminábamos cayendo allí, por ser un sitio diferente. Este carácter fue el que le quise dar ahora, un sitio referencial o icónico dentro de este mundo. En el que, las referencias de juego no fuesen las que estamos acostumbrados a ver. Como por ejemplo un área recreativa inclusiva o los juegos acuáticos.

--¿Tiene alguna similitud con el recinto de la calle Avilés de Taramancos?

- En absoluto, son totalmente diferentes. Este es un espacio activo, y el otro es relajante. Con un cierto aire romántico. Además, es el único parque con un jardín vertical curvado, de España y cuenta con una obra de arte de artistas locales. Pero el parque infantil está pensado para ser un lugar con mucha intensidad. Es decir, que los niños consigan salir del mundo digital por unas horas y se emocionen, se cansen y estén muy activos. Y para los adultos, que tengan la oportunidad de practicar deporte.