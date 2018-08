Democracia Ourensana reclama crear un gran parque acuático en la zona de Oira

Democracia Ourensana (DO) anuncia que planteará en el mes de septiembre una propuesta para crear un gran parque acuático en esta ciudad, con un presupuesto de unos 20 millones de euros, previsiblemente en la zona de Oira o algún otro lugar en torno al río Miño.

El líder de DO, Gonzalo Pérez Jácome, advierte, en este sentido: "Si unos chorros de agua en la Alameda do Cruceiro han tenido tan buena acogida entre los ourensanos, no digamos lo que puede suponer un parque acuático".

Jácome indica que su grupo proponía algo similar a la "zona de agua" del Parque Infantil, cuando defendió la necesidad de instalar juegos y piscinas portátiles en los barrios, pese a que PP, PSOE y OUeC votaron en contra el pasado año, "pero rectificaron en el último pleno de agosto de este año".