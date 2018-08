alexia domínguez ÁLVAREZ "El Ribeiro es una zona que tiene muchas historias que contar"

Alexia Domínguez (Arnoia, 1984), periodista de profesión, acaba de publicar en Amazon su primera novela de ficción, "El Artista del Cielo", en la que incluye un guiño a su lugar natal, que abandonó a los 2 años de edad para poner rumbo a Barcelona, y que opta a ser finalista del Premio Amazon 2018.

-¿Qué le lleva a crear "El Artista del Cielo"?

-Es fruto de la frustración por la profesión de periodista. Cuando empecé la carrera, quería ser periodista para denunciar las malas noticias en el mundo, quería cambiar el mundo. Cuando la acabé, me di cuenta de que me habían enseñado más a cómo manipular la información; descubrí las entrañas del poder periodístico, y eso me provocó una especie de crisis existencial. Como todo eran malas noticias, pensaba: ¿por qué no se publican las buenas? De ahí vino la frustración en relación al comportamiento humano, ¿qué estamos haciendo los seres humanos? Así nació la comunidad secreta que creo en "El Artista del Cielo".

-¿Está contenta con el éxito de "El Artista del Cielo" en Amazon?

-Sí, acabo de empezar. Lleva un mes y medio y ya suma unas 400 ventas. Tengo exclusividad con Amazon y solo se vende ahí hasta el 17 de septiembre, día en el que se publicarán los finalistas del Premio Literario Amazon 2018. Si saliera finalista, continuaría con ellos por si fuera la ganadora.

-¿Qué supondría ganar este certamen?

-Dan 5.000 dólares, te promocionan la obra en sus mercados y la traducen al inglés. Esto último es lo más importante, ya que permitiría proyectarme y comenzar una carrera en otros lugares de habla inglesa como Estados Unidos.

-Independientemente de que gane o no, ¿piensa continuar "El Artista del Cielo"?

-Sí, aunque es algo que no quiero decir mucho, ya que el final es abierto y varios lectores me han dicho que se podría quedar así; otros, lo contrario. Mi idea es desarrollar toda la historia, que la tengo desde el principio. Vi que podía haber una primera tirada para comprobar el tirón que tenía.

-La obra incluye una nota de entrada en referencia a Arnoia.

-Sí. Mirar las estrellas con mi abuelo en Arnoia, algo que sigo haciendo, es un recuerdo que guardo. Para mí, es como salir de la cloaca de la ciudad y calmar esa morriña de estar lejos de casa. Los veranos de mi infancia los pasé en Galicia. Además, la sargenta Oliveira de "El Artista del Cielo" se llama así como homenaje al lugar donde viven mis abuelos, en el municipio de Arnoia.

-¿Cree que Ourense es una provincia que se podría novelar?

-Sí, en el Ribeiro hay muchas historias que se podrían contar. Algún día, me gustaría escribir una historia en el contexto de esa zona y de su vino, una especie de 'thriller'. Creo que es una tierra muy rica culturalmente a la que todavía no se le ha sacado todo el jugo suficiente.