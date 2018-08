Las infraestructuras centran la cita de Baltar con el nuevo alcalde de Xinzo

El presidente de la Diputación Provincial, Manuel Baltar, recibió ayer en el Pazo Provincial al recién elegido alcalde de Xinzo de Limia, Manuel Cabas López, en su primer día de gestión como nuevo responsable del ayuntamiento ourensano.

En la reunión, los dirigentes abordaron diversos proyectos futuros de infraestructuras, aceras, humanización de diversas calles del municipio y algunas iniciativas en ejecución como la que se está realizando en la Rúa do Peto. Asimismo, durante el encuentro, también hablaron de actuaciones conjuntas en materia de infraestructuras deportivas.

Esta cita se trata de la primera acción de Manuel Cabas López al frente del Consistorio del municipio ourensano tras ser elegido el pasado miércoles con el apoyo de los nueve concejales del Partido Popular.

La llegada del tercer alcalde a Xinzo de Limia en lo que va de legislatura provocó un torrente de críticas desde la oposición. La portavoz del PSdeG, Elvira Lama, aseguró a FARO que la situación "no es normal" y evidencia la "fractura" de la formación. Por su parte, el BNG destacó que la irrupción de un nuevo regidor "no va a cerrar la crisis institucional en el fracturado gobierno", ya que "lo que no ha hecho el PP en 30 años no lo va a hacer ahora en 9 meses",e instó a éste a que "ejerza sus funciones con independencia, criterio y personalidad propios, sin influenzas externas".

Por otro lado, un pleno extraordinario celebrado ayer en la Casa Consistorial de Xinzo de Limia ratificó el nombramiento de María Dolores Calvo como teniente de alcalde de la localidad y de Teresa Puga como segunda teniente de alcalde.

Así las cosas, tras la elección de Manuel Cabas López como regidor de la villa el pasado miércoles, se cierra el organigrama de una Corporación que ha sido capitaneada en tres años y tres meses de legislatura por tres alcaldes: Antonio Pérez (renunció en abril tras ser inhabilitado por prevaricación), Manuel López Casas (abandonó este mes por motivos familiares) y Manuel Cabas López.