Los incendios de O Invernadoiro se acercan ya a las 100 hectáreas quemadas

Los dos incendios forestales que se iniciaron en la tarde del miércoles en el parque natural de O Invernadoiro, en Ourense, continúan activos tras quemar más de 90 hectáreas. Desde primera hora de la mañana ya se han incorporado medios aéreos a las tareas de extinción. Los incendios están activos desde las 16,10 horas del miércoles, en el municipio de Vilariño de conso, en la parroquia de San Mamede de Hedrada.

En el incendio de mayores dimensiones, con casi 80 hectáreas quemadas, que se sitúa en una zona inaccesible para los servicios de extinción terrestres, es necesaria la intervención con los medios aéreos. Desde primera hora de la mañana, ya trabaja en la zona un helicóptero y se dirige otro al lugar, con la previsión de que a lo largo de la jornada se incorporen más medios aéreos, según han precisado fuentes de la Consellería do Medio Rural.

De momento, debido a la intensa niebla y al humo generado por el incendio, en unas zonas de difícil acceso, las estimaciones de superficie quemada no se pueden precisar con mayor exactitud, ha indicado la Xunta de Galicia.

En las últimas horas, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación envió un amplio dispositivo de medios aéreos y humanos para apoyar a los efectivos gallegos en la lucha contra estos incendios.

En el dispositivo desplegado por el incendio de O Invernadoiro durante este jueves participaron 3 aviones anfibios Canadair, de 5.500 litros de descarga, desplazados desde la base de Lavacolla; y un cuarto procedente de Matacán (Salamanca). También un helicóptero Kamov, con capacidad de descarga de agua de 4.500 litros, de la base de Ibias (Asturias).

En el dispositivo, y con el fin de participar en las labores de coordinación, también se incluyó un Avión de Comunicaciones y Observación, procedente de la base de León, y una Unidad Móvil de Análisis y Planificación, desplazada desde la base de Ourense.

Además, para complementar desde tierra la labor de extinción, trabajaron en la zona del incendio dos Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales, procedentes de las bases de Laza (Ourense) y Tineo (Asturias). Cada una de ellas cuenta con dos helicópteros biturbina con capacidad de descarga de 1.200 litros.