El Concello tiene sobre la mesa más de 300 expedientes abiertos por parcelas sin limpiar

La Concejalía de Medio Ambiente del Concello de Ourense tiene sobre la mesa más de 300 expedientes abiertos a particulares por presuntos incumplimientos de la ordenanza de limpieza de terrenos y solares y de protección contra incendios forestales. Esta normativa obliga a los propietarios a mantener sus fincas libres de maleza y contempla la ejecución subsidiaria en aquellos casos en los que los propietarios desoigan reiteradamente los requerimientos municipales. Precisamente el martes, un incendio en una finca sin limpiar próxima a un geriátrico en A Farixa movilizó a los medios de extinción.

"Ahora mismo lo que hacemos nosotros es identificar, comunicar y sancionar", señala el edil de Medio Ambiente, Pepe Araújo, quien admite dificultades en muchos casos para localizar a los propietarios y matiza que, "si se presentase un caso de extrema emergencia entonces sí entramos nosotros".

En este sentido, el edil avanza que el gobierno local estudia adherirse al nuevo convenio firmado entre la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias, Fegamp, para impulsar las labores de desbroce en zonas sin limpiar y ayudar a los concellos a mantener acondicionadas las franjas de seguridad en aquellos casos en los que los propietarios incumplen la ley. La empresa Seaga será la encargada de limpiar las fincas cuando no queda otra vía que la ejecutiva con un coste de 350 euros por hectárea que después se cobrará a los responsables. La medida también se dirige a los particulares, que podrán solicitar esta intervención asumiendo el pago de la factura. El objetivo es agilizar y asegurar la limpieza, ya que la contratación se hace por cuatro años.

Por tratarse de una zona con alta actividad incendiaria, Ourense, al igual que otros 27 municipios de la provincia, tendrá prioridad a la hora de sumarse a este convenio. El Pladiga 2018 recoge un total de 52 parroquias en toda la provincia gravemente afectadas por el fuego en la última década. Entre ellas, la de Ourense, que registró un total de 38 incendios forestales en cinco años y una superficie de 126,6 hectáreas afectada en diez años.

Esta actividad le otorga prioridad en el convenio pero entre sus obligaciones está la de aprobar el plan municipal de prevención y defensa contra los incendios forestales, obligatorio desde 2007 pero del que carece este concello.

Con todo, a pesar del elevado número de expedientes abiertos en la actualidad, el concejal Pepe Araújo asegura que "la inmensa mayoría" de los ciudadanos cumple con la normativa, y precisa que el conflicto se presenta en parcelas abandonadas, terrenos con litigios por herencias, personas que no residen en Ourense e incluso fincas con dueños desconocidos. "Son múltiples factores que hacen muy difícil comunicar la situación", explica el edil.

El Concello de Ourense modificó la ordenanza de limpieza de solares en noviembre de 2016 y desde entonces se ha incrementado la acción sancionadora sobre los propietarios que eluden su responsabilidad, con la incoación de expedientes a todos los terrenos sin desbrozar que linden con edificaciones o vías públicas y que están obligados a tenerlos limpios en su totalidad. Las multas por no mantener las parcelas en estado óptimo van de los 750 euros a los 3.000 en los casos más graves. Además, la nueva ley autonómica que entró en vigor el pasado mes de mayo amplía la vigilancia sobre los propietarios que no cumplen la normativa, con la posibilidad de apercibir y multar desde la Consellería de Medio Rural. Entre otras obligaciones, los propietarios de terrenos en la ciudad están obligados a mantenerlos limpios todo el año y en el medio rural se establecen franjas de seguridad de 50 metros. El área de Medio Ambiente está notificando ya en base a este nuevo procedimiento al que ha sido necesario adaptarse, explican desde la concejalía. Además, las brigadas municipales llevan todo el verano trabajando en la limpieza de solares municipales, accesos a localidades del perímetro rural y márgenes de las vías públicas. Así, en las últimas semanas, los operarios han repasado las áreas de Palmés, As Eiroás y Mende.