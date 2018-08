Los usuarios solicitan comer en el césped

Algunos de los usuarios se quejaban por la falta de espacios para comer o merendar dentro del recinto de las piscinas: "Aquí dentro no se puede comer ni beber nada, las únicas consumiciones que están permitidas son las del bar".

Meriendas familiares

Además, muchos de los bañistas subrayaban la diferencia que esto supone en el gasto familiar "cuando vienes aquí con niños, tienes que pagar la entrada de toda la familia y por otro lado, las meriendas para todos. No permiten traer los bocadillos o sandwiches desde casa, por lo que la entrada se encarece mucho". Otro grupo indicaba que "ayer veníamos con una nevera portátil y no nos dejaron pasar con ella".

No obstante, otros consumidores añadían: "A mí nunca me han llamado la atención por comerme una pieza de fruta. Pero entiendo que no estará permitido merendar o picar algo, dentro de las instalaciones del bar".