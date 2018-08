-¿Qué ocurre con respecto a su trabajo en toponimia y léxico?

-A los 41 años me licencié, acto seguido me doctoré y mi tesis trataba la toponimia de Marín. Este libro fue publicado por la universidad y empleado como modelo para hacer otros tomos similares. Con respecto al léxico, en octubre recibiré la Medalla de Oro de la Diputación. Desde que volví de América me preocupé por la progresiva pérdida de nuestras costumbres ancestrales. Cada vez que desaparece un oficio, lo hace también su léxico, por lo que se pierde muchísima riqueza lingüística. Considero que la lengua gallega auténtica, vive en el rural y en sus tradiciones. Este fenómeno estaba ocurriendo con el lino, el carro o el horno de piedra, entre otras profesiones. Para evitar esta terrible pérdida decidí recoger en un total de 24 monografías tituladas Léxico rural del noroeste hispano, que contienen todo el vocabulario referente a estas labores. También me ayudaba mi alumnado y agrupábamos designaciones de toda Galicia, parte de Asturias, León y el norte de Portugal.

- ¿Qué contiene su museo Devanceiros?

-Toda clase de objetos de nuestros antepasados. Con la ayuda del programa Leader reconstruimos lo que en su momento fue el horno, la carpintería o la cuadra de este Santuario. En cuanto al interior del museo, alberga todos los recuerdos de nuestra cultura. Desde monedas de la época romana, dólmenes, los primeros cinematógrafos, hasta objetos religiosos de mucho valor. Me gustaría que este lugar recibiese más visitas, querría visibilizarlo más para que la gente venga y vea estas joyas del pasado.

- A qué dedica ahora su tiempo?

-Principalmente a descansar, aunque me encantaría poder seguir peregrinando. Hasta hace diez años caminaba mucho.