Eligio Rivas Quintas: "En el primer viaje para recuperar el camino sur me dediqué a marcar flechas en el suelo"

El Santuario de Los Milagros acoge entre sus muros a Eligio Rivas (Xunqueira de Ambía, 1925), sacerdote que ha dedicado la mayor parte de su vida a la recuperación del léxico rural y la ruta sur del Camino de Santiago. El lingüista y etnógrafo asegura que la riqueza de la lengua se encuentra en los antepasados y la tradición. En 2000 recibió la Medalla Castelao de la Xunta y la Diputación le entregará la Medalla de Oro de la Provincia por su legado en los campos de la toponimia y la lexicografía. Rivas, que reconstruyó en un trabajo incansable el Camino Mozárabe, ansía seguir peregrinando.

-¿Cómo fueron su niñez y juventud?

-Empecemos por el lugar donde nos encontramos. En el año 1936, cuando yo tenía 11 años vine a estudiar al colegio de Los Milagros. Permanecí en este centro hasta el 1938, es decir, durante la Guerra Civil. Más tarde, continué mis estudios en Santander, Álava y Madrid. También residí en Inglaterra durante nueve años y después me mudé a Cuba, de dónde fui expulsado en el año 1961. Desde allí, junto con otras 65 escuelas cristianas, salimos en avión hacia Miami. Mis últimos tres meses en América los pasé en Puerto Rico y tras este período, emprendí mi vuelta a Galicia, más concretamente a la escuela San Narciso, en Marín, dónde estuve 21 años.

-¿De qué modo comienza su interés por el Camino de Santiago?

-Mi inquietud por la peregrinación comenzó durante mi estancia en Inglaterra. Cuando tenía 22 años caminamos 400 kilómetros durante 14 días, desde Oxford a Nuestra Señora de Walsingham. El interés por la ruta sur del Camino de Santiago se despertó más tarde, exactamente en el año 1969, estando en Marín.

-- ¿Cuál fue su primera peregrinación hacia Santiago?

-Durante el curso del 1969. En aquel momento propuse a mi alumnado de COU la opción de peregrinar hasta Compostela. Además, era Año Santo. Diez alumnos me acompañaron, caminamos toda la noche para recorrer los 60 quilómetros que nos separaban de la capital. A los jóvenes les gustó la experiencia y repetimos otras cuatro veces durante los años siguientes. Poco después, me destinaron aquí de nuevo, al colegio de Los Milagros, coincidiendo con la primera reunión para reorganizar la peregrinación a Santiago. Entonces creamos la Asociación de los Amigos del Camino de Santiago, la primera de esta índole en Galicia, de la que me hicieron presidente.

-¿Cuándo empezó a reconstruir el recorrido del sur?

-Cuando comencé a presidir la asociación para la reestructuración del camino ya había empezado a estudiar la Ruta Mozárabe, en ocasiones mal llamada Vía de la Plata. Ya que, pese a incluirla, alberga muchos más trayectos. Cuando inicié mi labor en este campo, tuve que trasladarme hasta Puebla de Sanabria, para investigar el recorrido exacto. Este tramo del Camino Mozárabe llevaba sin realizarse 70 años por falta de señalización. Sin embargo, los jornaleros que iban a segar a Castilla conocían sus secretos. La ruta estaba totalmente cegada, por lo que en ese primer viaje, me dediqué a marcar flechas en el suelo, en las zonas con posibilidad de confusión, para que los peregrinos siguiesen la dirección hacia Ourense. Más tarde, se creó la Agrupación del Sur, junto con unos peregrinos de la ciudad.

- ¿Cómo llega un filólogo a apasionarse por la peregrinación a Santiago?

--Siempre me gusto caminar. Por eso, comencé a hacerlo en Inglaterra siendo muy joven. Sin embargo, cuando empecé mi trabajo de investigación sobre el Camino Mozárabe ya tenía 50 años. He andado durante toda mi vida, hasta hace diez años.

-¿Cuándo tiempo empleó para reorganizar todos los destinos?

-No demasiado, porque fue un trabajo continúo e incansable, entre dos o tres meses. No obstante, poder habilitar el terreno fue más complicado. Había tramos inaccesibles, por lo que hubo que solicitar a los ayuntamientos y, más tarde a la Xunta, que colaborasen para limpiar la zona, cortar árboles, tirar paredes o segar la maleza. Así, se fue consiguiendo restablecer poco a poco el trayecto original.

- Hábleme de sus otros libros

-Recibí el premio Otero Pedrayo por mi libro A Limia, que escribí en los años 80. Entonces, ya tenía preparado O tear e o tecido y me dieron una beca de Lisboa, para compaginar la escritura, con mi trabajo de profesor. Tengo varios tomos sobre el Camino de Santiago. También he publicado el Diccionario Etimológico de la lengua gallega, que comprende 500 páginas, con 1.500 entradas de vocabulario. Desde entonces recogí otras 2.000 más, pero se las entregué Centro Ramón Piñeiro, junto con el tomo, para que las añadiesen. Actualmente, este servicio investiga y completa el trabajo que yo comencé.