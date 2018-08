Rosa Dorado: "Ser guía turístico parece fácil pero no lo es, exige horas de trabajo"

Hoteles con su capacidad al máximo y voces en diferentes idiomas por las calles de Ourense son la prueba de que el turismo ha llegado a la ciudad. La delegada de la Asociación Profesional de Guías Turísticos de Galicia, Rosa Dorado, que también trabaja en el sector por toda la provincia, asegura que la mayoría de los visitantes son de procedencia española y francesa. Además, admite que pese a la intensidad de la época estival, las temporadas más fructuosas para el turismo en la capital, son el otoño y la primavera.

- ¿Qué es la Asociación profesional de guías turísticos de Galicia?

-Es un grupo registrado en la Xunta de Galicia desde hace años. Nuestro objetivo es dar asesoramiento y observar los movimientos del sector. En mi caso, desde Ourense. Además, ofrecemos cursos de formación permanente para los trabajadores en turismo. Esta es una profesión que se renueva constantemente, por lo que hay que seguir su ritmo.

-¿Las audioguías o Google Maps son competidores?

-No, sabemos que el tipo de público o cliente hacia el cual va dirigido nuestro trabajo prefiere más profesionalidad y trato humano. Nosotros somos expertos del sector y siempre realizamos un trato personalizado.

-¿Cuáles son las principales necesidades del guía turístico?

-Principalmente, más protección institucional. Somos una profesión con mucho intrusismo, y se debería exigir más profesionalidad. Sin la debida formación en cada área, el sector se desmorona. Esto es una espiral, es decir, si los turistas están descontentos con el trato recibido en cualquier parte del proceso, no volverán a la ciudad, y esto nos afecta a todos. Necesitamos que se exija más capacitación para poder entrar en este mundo.

-¿Sienten que su profesión está amenazada?

-No, es cierto que hay cosas que mejorar, pero no nos sentimos intimidados. En la mayoría de los casos, la gente que se apunta al sector turismo, confunde este trabajo con el tiempo de ocio. Ser guía turístico parece fácil, pero no lo es. Este empleo requiere mucha dedicación y horas de trabajo. Por esto, muchas personas se precipitan en subirse a este barco y no tardan en abandonar. La clave es seguir esforzándose y marcando la diferencia a través de la profesionalidad.

-¿ Reciben apoyo por parte de la Xunta?

-Sí, nunca se puede tener todo lo que se desea. Sin embargo, la Xunta de Galicia atiende a nuestras peticiones y sugerencias. Es decir, en las reuniones presta atención a nuestras observaciones sobre el sector turístico.

-¿Qué es lo que más les gusta a los turistas de la ciudad de Ourense?

-Sin duda, As Burgas y el Pórtico del Paraíso de la catedral. El termalismo, en todas sus variantes, atrae mucho el interés de los visitantes extranjeros.

-¿Cuál es la ruta turística habitual?

-En general tenemos un recorrido fijo para todos los participantes. El servicio funciona de lunes a sábado y comienza a las 11.00 de la mañana. La ruta se inicia frente a la oficina de turismo de la ciudad, donde toda persona que lo desee puede unirse. El trayecto, con una duración de dos horas, callejea por todo el casco histórico de Ourense. Asimismo, durante las visitas, también motivamos a los turistas a conocer los alrededores de la capital. Después de este recorrido, si alguien llama buscando una ruta personalizada, uno de nuestros guías planea una sesión respondiendo a sus peticiones.