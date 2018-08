DO censura la "pérdida de 3 millones de euros" por no renovar antes el contrato eléctrico

Democracia Ourensana (DO) aplaudió ayer la rebaja en la factura eléctrica del Concello pero recordó la renovación del contrato responde al cumplimiento de un acuerdo plenario alcanzado a propuesta de esta formación, liderada por Gonzalo Pérez Jácome. Es por ello que la formación política independiente censura que el alcalde, Jesús Vázquez, que el jueves anunció el ahorro de más de 800.000 euros el gasto eléctrico anual "se apropiase de la idea y no mencionase en su rueda de prensa que se trataba de un acuerdo plenario propuesto por DO".

Se refiere, en concreto al debate del pasado 3 de noviembre de 2017, hace nueve meses, cuando se aprobó dicha moción en la que, además de solicitar la contratación por concurso de los diferentes suministros eléctricos, se pedía la realización de una auditoría energética. Pero en realidad, añade DO, este grupo ya había advertido dos años antes de la necesidad de "resolver esta concesión en precario, cuando OUeC quería que se le diese a una asociación sin ánimo de lucro". Recuerda el partido de Jácome que ya entonces señalaron que "debería otorgarse a la mejor oferta".

Así las cosas, el líder de la oposición hace hincapié en que "si el grupo de gobierno ahorra un millón de euros con el nuevo contrato, significa que estos 3 años sin haberlo sacado a concurso, Ourense ha perdido 3 millones", perdidos añade DO, "por la procrastinación del alcalde".

Además, también critica que el alcalde haya pedido a la oposición que exponga sus condiciones para la elaboración del presupuesto de 2019 "cuando hace unos meses dijo literalmente a DO sobre los presupuestos 2018" que no aceptaba imposiciones. Para el partido de Jácome, Jesús Vázquez es "el maestro de las contradicciones".

Por otro lado, y ante la posible reactivación del parque empresarial Val da Rabeda que habría anunciado la Xunta, el grupo, que también tiene representación en la Diputación con dos escaños, recordó que el PP provincial "votó en contra de esto en una moción plenaria que llevó DO al pleno provincial el 23 de marzo de 2018". En este caso, el grupo de Jácome admite que la reactivación no tiene que ver con su propuesta plenaria pero sí critica "la actitud del PP en la Diputación, de decir 'no' a todas las mociones de DO". Esta situación, añade, "demuestra la incoherencia de un partido con dos discursos, que ahora con esta decisión de la Xunta deja en evidencia al equipo de Baltar".