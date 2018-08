Allariz trasladará su protesta a Ourense y Santiago si no se cumple la ratio de 25 alumnos

Allariz se mantiene en pie de guerra contra la decisión de la Xunta de no crear una tercera unidad de 4º de infantil (3 años) en el CEI Padre Feijoo, a pesar de que la matrícula de 51 alumnos para este curso supera la ratio de 25 niños por aula establecida por la normativa. Representantes del Concello de Allariz, Anpa y maestros del colegio se sumaron el viernes a una "batucada" reivindicativa denominada "Festa do Boe" para decir a la Xunta que no dejarán de protestar y que, de no lograr sus pretensiones, trasladarán las movilizaciones a la jefatura territorial de Ourense e incluso a Santiago.

"Nuestros hijos tienen derecho a una enseñanza pública y de calidad", reclamaron a través de pancartas y consignas en las que se acompañaron de los tambores de la batucada Axóuxere por todo el casco histórico.

Ataviados con los característicos pañuelos verdes de la Festa do Boi, pero personalizados para la Festa do Boe, en alusión al Boletín Oficial del Estado, los afectados señalaron que "No es 1, son 51" el número de niños matriculados en el colegio y avanzaron que "con esta ratio, huelga en el patio" o "más de 25, es ilegal". Los manifestantes clamaron contra la "masificación" en las aulas y colocaron una pancarta reivindicativa en el balcón del Concello.