El veredicto de los usuarios es unánime

Si en algo coinciden los bañistas de las piscinas de Oira, es en el buen estado de sus instalaciones. Tanto familias, que acuden al recinto durante escasos días, como los visitantes más habituales, opinan que la calidad del servicio es muy elevada para tratarse de un espacio gratuito.

Como comentaba una familia vacacionista "llevábamos tiempo sin venir a Oira, pero la verdad es que las condiciones son fantásticas. Por un lado, el césped está muy bien cuidado y por otro, el agua de las piscinas está muy limpia y clara. Sin duda, la próxima vez que vengamos a Ourense, repetiremos".

Asimismo, los usuarios más asiduos subrayaban "yo vengo todos los mediodías y me gusta mucho. Especialmente a esta hora, ya que a partir de las 5 de la tarde hay demasiada gente. Me gusta mucho la playa, pero esto es una buena opción si vives en la ciudad y no quieres desplazarte lejos para pegarte un baño".

Los socorristas y muchos bañistas destacaban la masificación del recinto en las horas puntas de la tarde. "A partir de las 16.00 empiezan a llegar atobuses cargados de gente, hasta las 18.00, que es la hora de mayor concentración". En cuanto al transporte, la mayoría de los usuarios optan por el autobús urbano, que comienza su servicio a las 15.00 horas. Otros prefieren traer su coche.

Cuidado con los resbalones

En cuanto a los más pequeños, uno comenta: "Me gusta la piscina más que la playa y me encantaría que se construyese un parque acuático. Pero el bordillo blanco es muy resbaladizo y tenemos que tener cuidado, porque muchos nos caemos cuando estamos jugando alrededor de la piscina".